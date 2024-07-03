Цикл создания новых образцов вооружения для авиации сократили до двух лет из-за СВО

В статье в журнале "Военная мысль" говорится, что в ходе спецоперации возникла необходимость в проведении мероприятий, обусловленных требованиями восполнения средств поражения и потерь авиационной техники, восстановления ее исправности и ресурсных показателей, что вызвало необходимость пересмотра устоявшихся подходов к обеспечению выполнения ГОЗ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Продолжительность цикла создания образца вооружения и военной техники в сфере авиации сокращено почти в пять раз - до двух лет - в связи с введением временного порядка проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Об этом говорится в статье за авторством замглавкома ВКС России генерал-полковника Юрия Грехова и полковника Владимира Иванчуры в журнале "Военная мысль".

"В части разработки новых образцов вооружения и военной техники в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ введен в действие временный порядок проведения НИОКР, уточняющий в основном необходимое количество испытаний, которые следует провести до запуска изделия в серийное производство, что позволит сократить время, требуемое для завершения полного цикла создания образца вооружения и военной техники с 6-10 лет до 1,5-2 лет", - пишут они.

По словам авторов статьи, в ходе СВО возникла необходимость в проведении мероприятий, обусловленных требованиями восполнения средств поражения и потерь авиационной техники, восстановления ее исправности и ресурсных показателей, что вызвало необходимость пересмотра устоявшихся подходов к обеспечению выполнения ГОЗ.

"Значительно сокращено количество испытаний, которым подвергаются серийные авиационные средства поражения, производство которых связано с применением импортозамещения иностранных комплектующих изделий на отечественные аналоги. Неизменным остается объем испытаний только для подтверждения характеристик, непосредственно обусловливающих боевое применение. Данное решение актуально для изделий, закладываемых непосредственно в войсковые запасы и расходуемых значительно раньше истечения установленного срока службы и хранения, что в настоящее время позволяет отказаться от значительной части испытаний, направленных на подтверждение характеристик долговечности комплектующих изделий", - поясняется в статье "Совершенствование организации взаимодействия управления вооружения ВКС с предприятиями промышленности по выполнению заданий гособоронзаказа в условиях интенсивного боевого применения авиации".