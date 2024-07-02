НАТО стремится укреплять сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией. Генеральный секретарь альянса: "Китай бросает вызов нашим ценностям" (Yomiuri, Япония)

Столтенберг: НАТО не видит необходимости в пересмотре своей ядерной стратегии

НАТО не видит необходимости в пересмотре своей ядерной стратегии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Йомиури симбун". По его словам, непосредственной угрозы организации нет. Процесс замены истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, на F-35 идет по плану.

Брюссель – В четверг, 27 июня, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг дал эксклюзивное интервью "Йомиури симбун". На саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне девятого июля, в свете угрозы со стороны Китая альянс будет стремиться достичь единства с четырьмя странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Японию, в области контроля над вооружениями, развития новых технологий и противодействия кибератакам в регионе.

Столтенберг ясно дал понять, что тремя основными темами саммита станут российская спецоперация на Украине, меры сдерживания и оборонная политика НАТО, а также укрепление сотрудничества с четырьмя странами Азиатско-Тихоокеанского региона: Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией.

После того как Россия начала боевые действия на Украине, НАТО углубила сотрудничество с четырьмя указанными странами и пригласила их лидеров на саммит – решение обусловлено все большими опасениями в отношении автократий. "НАТО не считает Китай противником, но он представляет вызов нашим ценностям, интересам и безопасности", — заявил Столтенберг. По словам генсека альянса, Китай "угрожает Тайваню, соседним странам и Южно-Китайскому морю".

Китай поддержал Россию после начала спецоперации экспортом передовых технологий и электронного оборудования, благодаря чему Москва смогла массово производить беспилотники и ракеты. Столтенберг резко раскритиковал Пекин, заявив, что "КНР разжигает против Западной Европы самую масштабную войну после Второй мировой". "Нам необходимо сделать наше партнерство (с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией) значимым", — заявил генсек НАТО. Альянс должен искать способы углубить конкретные формы сотрудничества, чтобы усилить давление на Китай и стабилизировать азиатский регион.

Однако генеральный секретарь был осторожен в отношении того, какие конкретно действия предпримет Организация Североатлантического договора в случае эскалации тайваньского кризиса. "НАТО останется союзом между Северной Америкой и Западной Европой", — сказал он. В прошлом году появились предложения создать офис связи НАТО в Токио, однако, по словам Столтенберга, "на предстоящем саммите по этому вопросу никакого решения принято не будет". Он намекнул на то, что в альянсе все же не хотят слишком сильно провоцировать Китай.

Что касается текущих мер поддержки Украины, которые страны НАТО предпринимают независимо, Столтенберг заявил следующее: "Если будет создана система, в рамках которой страны-члены справедливо распределят бремя помощи Украине, это поспособствует ее долгосрочности". Таким образом генеральный секретарь выразил намерение альянса принять решение о пересмотре механизма помощи Киеву на предстоящей встрече на высшем уровне.

Хотя Россия и намекает на снижение требований для применения ядерного оружия, по словам Столтенберга, "непосредственной угрозы для нас пока нет". "НАТО не видит необходимости в пересмотре своей ядерной стратегии", — заметил он. Столтенберг сообщил, что процесс замены истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, на F-35 в качестве меры по поддержанию ядерного сдерживания "идет в обычном режиме".

Автор статьи: Кейго Сакаи (Keigo Sakai)