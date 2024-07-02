Войти
ИноСМИ

НАТО стремится укреплять сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией. Генеральный секретарь альянса: "Китай бросает вызов нашим ценностям" (Yomiuri, Япония)

470
0
0
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Столтенберг: НАТО не видит необходимости в пересмотре своей ядерной стратегии

НАТО не видит необходимости в пересмотре своей ядерной стратегии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Йомиури симбун". По его словам, непосредственной угрозы организации нет. Процесс замены истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, на F-35 идет по плану.

Брюссель – В четверг, 27 июня, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг дал эксклюзивное интервью "Йомиури симбун". На саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне девятого июля, в свете угрозы со стороны Китая альянс будет стремиться достичь единства с четырьмя странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Японию, в области контроля над вооружениями, развития новых технологий и противодействия кибератакам в регионе.

Столтенберг ясно дал понять, что тремя основными темами саммита станут российская спецоперация на Украине, меры сдерживания и оборонная политика НАТО, а также укрепление сотрудничества с четырьмя странами Азиатско-Тихоокеанского региона: Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией.

После того как Россия начала боевые действия на Украине, НАТО углубила сотрудничество с четырьмя указанными странами и пригласила их лидеров на саммит – решение обусловлено все большими опасениями в отношении автократий. "НАТО не считает Китай противником, но он представляет вызов нашим ценностям, интересам и безопасности", — заявил Столтенберг. По словам генсека альянса, Китай "угрожает Тайваню, соседним странам и Южно-Китайскому морю".

Китай поддержал Россию после начала спецоперации экспортом передовых технологий и электронного оборудования, благодаря чему Москва смогла массово производить беспилотники и ракеты. Столтенберг резко раскритиковал Пекин, заявив, что "КНР разжигает против Западной Европы самую масштабную войну после Второй мировой". "Нам необходимо сделать наше партнерство (с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией) значимым", — заявил генсек НАТО. Альянс должен искать способы углубить конкретные формы сотрудничества, чтобы усилить давление на Китай и стабилизировать азиатский регион.

Однако генеральный секретарь был осторожен в отношении того, какие конкретно действия предпримет Организация Североатлантического договора в случае эскалации тайваньского кризиса. "НАТО останется союзом между Северной Америкой и Западной Европой", — сказал он. В прошлом году появились предложения создать офис связи НАТО в Токио, однако, по словам Столтенберга, "на предстоящем саммите по этому вопросу никакого решения принято не будет". Он намекнул на то, что в альянсе все же не хотят слишком сильно провоцировать Китай.

Что касается текущих мер поддержки Украины, которые страны НАТО предпринимают независимо, Столтенберг заявил следующее: "Если будет создана система, в рамках которой страны-члены справедливо распределят бремя помощи Украине, это поспособствует ее долгосрочности". Таким образом генеральный секретарь выразил намерение альянса принять решение о пересмотре механизма помощи Киеву на предстоящей встрече на высшем уровне.

Хотя Россия и намекает на снижение требований для применения ядерного оружия, по словам Столтенберга, "непосредственной угрозы для нас пока нет". "НАТО не видит необходимости в пересмотре своей ядерной стратегии", — заметил он. Столтенберг сообщил, что процесс замены истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, на F-35 в качестве меры по поддержанию ядерного сдерживания "идет в обычном режиме".

Автор статьи: Кейго Сакаи (Keigo Sakai)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Китай
Новая Зеландия
Россия
США
Тайвань
Украина
Южная Корея
Япония
Продукция
F-16
F-35
Проекты
NATO
БПЛА
Ядерный щит
Похожие новости
18.10.2023
Война на два фронта. США обрекли себя на катастрофу
02.01.2023
Россия и Китай изменили "мировой порядок"
15.08.2022
У глобальных кризисов есть только один победитель
17.07.2020
Военный флот уходит в будущее
28.05.2020
"Пошли ва-банк": как США выдавливают Россию с оружейного рынка
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.07 18:14
  • 140
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 02.07 17:33
  • 2316
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 10:42
  • 2730
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.07 04:55
  • 2
Минобороны РФ показало боевую работу Су-30СМ ВКС
  • 02.07 04:27
  • 1
The Economist: Уже в августе на Украине может произойти дефолт
  • 02.07 04:18
  • 1
В польской прессе высказались о превосходстве российской экономики над западными
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных