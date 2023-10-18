Война на два фронта. США обрекли себя на катастрофу

TAC: США должны отказаться от воинственной политики по отношению к России

Вашингтон по глупости провоцирует одновременную конфронтацию с Россией и Китаем, пишет The American Conservative. Такой внешнеполитический курс может привести США к катастрофе.

Проведение конфронтационной политики одновременно по отношению к двум крупным державам нарушает кардинальный принцип нашей внешней политики. Риски и возможные издержки преследования такой цели огромны.

Этот курс также усиливает тенденцию к объединению разных стран, делая Соединенные Штаты их общим врагом. Одновременная борьба с двумя противниками создает потенциально катастрофическую ситуацию для американского народа, однако внешнеполитическая элита США совершает именно такую ошибку в отношениях с Россией и Китаем.

Генри Киссинджер всегда подчеркивал, что Вашингтон постоянно должен стремиться быть с Москвой и Пекином в таких отношениях, которые были бы лучше, чем их отношения друг с другом. Но американские чиновники, начиная с администрации Джорджа Буша-младшего, проигнорировали этот совет, и Соединенные Штаты постепенно начали пытаться вести холодную войну сразу на два фронта. Эта глупость с годами усугубилась, поскольку каждый из этих театров военных действий периода холодной войны имеет серьезный потенциал стать горячим.

Если лидеры США полны решимости вести конфронтацию даже с одной из этих стран (что само по себе не является благоразумной политикой), то в этом случае абсолютным императивом является налаживание отношений с меньшим противником. К сожалению, нынешняя администрация движется по противоположному пути.

Внешнеполитическая команда Байдена, похоже, неспособна принять кардинальное решение о том, какая страна — Россия или Китай — является главным противником Америки. Вашингтон, похоже, изо всех сил старается вызвать антагонизм к себе у обеих этих держав. Подобный подход не только создает риск возникновения очень опасной ситуации стратегического перенапряжения США, но и сближает Москву и Пекин. По сути, нынешняя политика Америки создает положение, противоположное модели Киссинджера, при котором Москва и Пекин развивают более тесные связи друг с другом, чем с Соединенными Штатами.

Рост сотрудничества России и КНР во многом является следствием нашей политики в отношении обеих стран, но особенно в отношении России. Отношения между Москвой и Вашингтоном ухудшаются, по крайней мере, с 2008 года, когда Джордж Буш безуспешно добивался принятия Украины в НАТО. Ситуация заметно ухудшилась в конце 2013 и начале 2014 года, когда администрация Обамы по меньшей мере подталкивала демонстрантов на Украине свергнуть избранного пророссийского президента страны. Кремль ответил аннексией украинского полуострова Крым. В свою очередь, Соединенные Штаты среагировали на этот шаг введением экономических санкций против России и вынуждением своих союзников сделать то же самое.

Двусторонняя напряженность стала намного острее, когда Россия начала свою военную спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. Политика Вашингтона в отношении Москвы стала еще более враждебной и бескомпромиссной. Администрация Байдена предприняла усилия по наводнению Украины оружием и оказанию Киеву другой помощи в сфере безопасности. США и НАТО, по сути, начали вести опосредованную войну против России. Помощь началась с обмена военными разведывательными данными и поставок оборонительного оружия с ограниченными возможностями, такого как противотанковые ракеты "Джавелин". Но сейчас Соединенные Штаты и другие члены НАТО перебрасывают на Украину основные боевые танки, беспилотники и ракеты, способные атаковать цели внутри России, и даже истребители F-16.

Соединенные Штаты и их союзники также развернули глобальную кампанию по превращению России в дипломатического и торгового изгоя. Они оказали давление на страны всего мира, чтобы те присоединились к драконовским санкциям в отношении России. Однако ожидания администрации Байдена, что остальной мир готов присоединиться к крестовому антироссийскому походу Запада, оказались серьёзным просчетом. За исключением НАТО и давних военных вассалов Вашингтона в Восточной Азии, очень немногие страны подвергли Россию санкциям. Попытка Вашингтона изолировать Россию провалилась, а негативная реакция на эту попытку помогла Москве укрепить связи с важными мировыми игроками, обеспокоенными перспективой полномасштабной гегемонии США, такими как Индия, Иран, Южная Африка и, что наиболее важно, Китай.

Отношения США с Китаем находятся на нисходящей траектории в течение более короткого периода, чем охлаждение в отношениях Соединенных Штатов с Россией, и уровень враждебности в них не достиг еще такой остроты. Однако эта тенденция является, по меньшей мере, такой же тревожной, если принять во внимание потенциальные последствия, возникающие в результате полного разлома американо-китайских отношений.

Как и в случае с ухудшением американо-российских отношений, серьезная напряженность в отношениях Вашингтона с Пекином возросла во время правления Джорджа Буша-младшего, в отличие от удивительно сердечных связей, которые сложились в течение трех предшествовавших десятилетий. Один ужасный инцидент произошел в апреле 2001 года, когда американский самолет-разведчик столкнулся с китайским истребителем недалеко от острова Хайнань. В результате столкновения погиб американский летчик, а американский самолет приземлился на Хайнане при самых унизительных обстоятельствах.

Китайские власти не спешили освобождать экипаж, удерживая его членов в течение одиннадцати дней, а Пекин сначала отказался вернуть самолет, на котором была установлена высокочувствительное передовое разведывательное оборудование. Китай передал самолет только после того, как он был тщательно осмотрен и разобран. Такое полное отсутствие всякого взаимодействия со стороны Китая вызвало сильное раздражение у чиновников администрации Буша и разозлило "ястребов" во внешнеполитическом сообществе США.

Этот эпизод стал предзнаменованием надвигающегося охлаждения в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Торговые споры стали более частыми и острыми, а пристальное внимание США к растущим нарушениям прав человека в Китае стало гораздо более демонстративным. Члены американской политической и политической элиты все чаще стали рассматривать Китай скорее как экономического соперника, чем как торгового и инвестиционного партнера. Восприятие Пекина как потенциальной угрозы безопасности США также возросло.

Напряженность в торгово-экономических отношениях резко усилилась во время правления администрации Дональда Трампа, равно как и обеспокоенность по поводу намерений Пекина в Южно-Китайском море и других частях Восточной Азии. Это побудило чиновников США уделять этому региону более высокий приоритет. Но больше всего растущую решимость Вашингтона противостоять Пекину отражает тайваньский вопрос. Важной мерой в этом плане стало принятие в США Закона о поездках на Тайвань в марте 2018 года. Этот закон не только санкционировал, но и открыто поощрял высокопоставленных чиновников, занимающихся национальной безопасностью США, взаимодействовать со своими тайваньскими коллегами, полностью изменив политику четырехдесятилетней давности. В следующем году советник по национальной безопасности США Джон Болтон встретился с Дэвидом Ли, генеральным секретарем Совета национальной безопасности Тайваня, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности, представляющие взаимный интерес для Вашингтона и Тайбэя. Оперативное военное сотрудничество и стремительный рост продаж оружия стали все более очевидными за годы, прошедшие после принятия упомянутого закона.

Эти шаги представляют собой огромное изменение в американской позиции по отношению к Пекину, которую Соединенные Штаты заняли с тех пор, как Вашингтон одобрил официальные дипломатические отношения с коммунистическим правительством Китая в 1979 году. После этого администрации США взаимодействовали только с тайваньскими чиновниками низкого уровня, как правило, по невоенным вопросам. Теперь же сотрудничество в сфере безопасности значительно расширилось, как и продажа американского оружия Тайбэю.

Уровень военной поддержки Тайваня со стороны США продолжал расти во время правления администрации Байдена. Вашингтон наладил более тесные связи в сфере безопасности с Австралией, Японией, Южной Кореей и Филиппинами с явным намерением сдерживать мощь и влияние Китая и выполнить явные или тайные обязательства Соединенных Штатов защитить Тайвань, если Пекин предпримет агрессивные действия против острова. Военное присутствие США в регионе, особенно военно-морское, продолжает расширяться.

Сам Байден сделал несколько публичных заявлений, противоречащих официальной политике США, основанной на "стратегической неопределенности" относительно степени приверженности Вашингтона обеспечению безопасности Тайваня. Во время пресс-конференции 21 октября 2021 года корреспонденты CNN прямо спросили президента, будут ли Соединенные Штаты защищать Тайвань от нападения КНР. Байден ответил без колебаний: "Да, у нас есть такие обязательства". Он подтвердил эту позицию в мае 2022 года и еще раз в сентябре 2022 года.

Все эти действия пользовались сильной двухпартийной поддержкой среди политической элиты Америки. Особенно ярким примером стала широкая поддержка обеими партиями провокационной поездки спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань летом 2022 года. Лидеры республиканцев, которые никогда раньше не говорили ни одного положительного слова о Пелоси по какому-либо другому вопросу, высоко оценили ее шаг. Сама Пелоси заявила, что поездка была призвана "недвусмысленно прояснить", что Соединенные Штаты "не оставят" остров перед лицом давления КНР.

Пекин весьма негативно отреагировал на визит Пелоси в Тайбэй, особенно на ее комментарии. В последующие месяцы Китай начал серию чрезвычайно крупных военных учений вблизи Тайваня, и двусторонние отношения спустились на еще один шаг вниз. Учитывая историческую, экономическую и стратегическую важность Тайваня для китайских лидеров, такая реакция не должна была стать сюрпризом.

Точно так же, как Соединенные Штаты вызвали антагонизм у России и дали Кремлю веские причины для сотрудничества с Китаем против Соединенных Штатов на нескольких фронтах, лидеры США побудили Пекин к активизации стратегического и экономического сотрудничества с Россией.

Есть множество признаков тактического сближения, и, возможно, даже полного стратегического партнерства между Москвой и Пекином. В прошлом году две страны подписали несколько соглашений, расширяющих масштабы экономического сотрудничества. Учитывая статус Китая как крупного потребителя энергии и роль России как ведущего мирового ее производителя, сотрудничество двух стран в этой области абсолютно логично. Западные санкции в отношении экспорта российских энергоносителей вынудили Москву искать другие рынки, и Китай выделяется среди как крупнейший и наиболее привлекательный вариант. В июне 2022 года Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР, затмив Саудовскую Аравию.

Однако между Китаем и Россией происходит нечто более глубокое и значимое, чем расширение двусторонних связей в сфере энергетической политики. Россия и КНР (наряду с Ираном и некоторыми другими мировыми игроками) предпринимают активные усилия по ослаблению статуса доллара США как мировой резервной валюты. Китайско-российское сотрудничество по стратегическим вопросам также расширяется. За последние два года совместные военные учения проводились несколько раз. Увеличиваются частота и масштабы таких военных маневров.

Учитывая протяженность границы между Россией и Китаем и присущую этим двум странам борьбу за превосходство в Центральной Азии, Москва и Пекин должны бояться друг друга больше, чем США. И вот для того, чтобы утратить это преимущество США, потребовалось исключительно неуклюжее и резкое поведение со стороны Вашингтона. Но американским лидерам удалось это сделать.

Можно утверждать, что самым мудрым курсом администрации Байдена было бы отказаться от все более тяжелых и неблагодарных усилий по сохранению глобального превосходства США и попытаться улучшить отношения как с Россией, так и с Китаем. Эта цель была бы идеальной и, возможно, все еще достижимой. Однако Вашингтону, как минимум, необходимо сделать свой выбор. Речь идет о том, с кем США выгоднее сблизиться — с Россией или Китаем, чтобы сосредоточиться на эффективном проведении конфронтационной политики по отношению к другой державе в этой паре.

Если лидеры США полны решимости противостоять потенциальному сопернику своего доминирования, то Китай является гораздо более сильным конкурентом позиции Америки как действующего глобального гегемона. Это означает, что Соединенным Штатам следует как можно скорее восстановить отношения с Москвой. Следует признать, что такое сближение будет непростым. Двусторонние отношения сейчас отравлены из-за украинского конфликта и двойственной политики Запада: военной помощи Киеву и введения драконовских санкций в отношении российской экономики. Пропагандистский шквал, поощряющий среди западной общественности интуитивную ненависть ко всему русскому, будет нелегко обратить вспять. Весьма откровенное признание министра обороны Ллойда Остина о том, что настоящая цель НАТО в прокси-конфликте на Украине — ослабить Россию, фактически устранив ее как серьезного международного игрока, вызвало глубокие подозрения и враждебность среди российского народа.

Однако попытка вести экономическую и военную конфронтацию на два фронта является наихудшим из возможных вариантов. К сожалению, похоже, что теперь это де-факто становится стратегией Вашингтона. В лучшем случае нынешний подход усилит и без того опасное стратегическое перенапряжение, которое истощает США как экономически, так и в других отношениях. И он, скорее всего приведет к дальнейшему дипломатическому и военному противостоянию с альянсом России и КНР, который вскоре превзойдет Соединенные Штаты и их разрозненную сеть неохотно подчиняющихся им союзников и вассалов. Политическая некомпетентность Вашингтона уже привела к холодной войне на два фронта, и если Соединенные Штаты продолжат идти по этому пути, ситуация может перерасти в горячую войну на два фронта с ядерными последствиями.

В этой связи США срочно необходима коррекция курса, и она должна начаться с гораздо менее воинственной политики по отношению к России. Экономический и военный потенциал Китая значительно превосходит российский, а идеологический разрыв Пекина с Западом намного глубже, чем у России. Ведь в конце концов Китай — это тоталитарное государство, чьи ценности совершенно чужды ценностям Запада, в то время как Россия, хотя она и коррумпирована и становится все более авторитарной, в культурном и экономическом отношении все еще остается частью западной цивилизации. Из-за всех этих факторов Вашингтону следует стремиться сблизиться и попытаться восстановить связи, по крайней мере, с Москвой, если лидеры США не смогут или не захотят принять такой курс одновременно как по отношению к России, так и к Китаю.

Автор: Тед Гален Карпентер (Ted Galen Carpenter)