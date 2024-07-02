Воевать готова, но только на бумаге. НАТО нечем тягаться с Россией (Hospodářské noviny, Чехия)

HN: НАТО не хватает годного к эксплуатации оружия и запаса боеприпасов

Во всех категориях основных вооружений НАТО превосходит Россию, однако цифры в отчетах не выливаются в преимущество на фронте, пишет HN. У членов альянса недостаточно, например, ракет для самых современных самолетов, по-настоящему годных к эксплуатации танков, САУ и запаса боеприпасов.

Мартин Эгл

Тысячи солдат Североатлантического альянса, включая чешских артиллеристов, сейчас стряхивают со своей формы, ботинок и оружия пыль в литовских лесах и полях. Скорее всего, они еще и отсыпаются после традиционных учений "Железный волк". Учения закончились на прошлой неделе, и их целью было показать, насколько литовцы при поддержке союзников из Германии, Чехии и других стран альянса способны защищать свою страну от вероятного удара из России.

"Железный волк" — только одни учения из многих, которые в этом году проводят солдаты НАТО. Уже завершились самые масштабные с 1984 года учения под названием "Стойкий защитник", в которых приняли участие 90 тысяч военнослужащих со всей "натовской" Европы. Учения предназначались не только для того, чтобы отработать взаимодействие армий друг с другом, но и чтобы отправить сигнал Кремлю о том, что альянс един и полон решимости. Через две недели дело, начатое солдатами, продолжат политики и эксперты, которые на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне отметят 75-ю годовщину образования альянса и, что главное, утвердят новые планы обороны и сдерживания российской угрозы.

Результаты учений и то, что общеизвестно о новых оборонных планах, сейчас анализируют специалисты. Например, вышел доклад американского аналитического Центра стратегических и международных исследований, в котором задается важнейший вопрос, а готова ли НАТО к войне?

На бумаге все выглядит вполне хорошо. Всего восемь из 23 стран-членов альянса, по-видимому, выделяет в этом году на оборону менее двух процентов ВВП, утвержденных в 2014 году. Впервые за много лет два процента ВВП отправит в этом году и Чешская Республика. Однако уже формируется новый консенсус, прежде всего на восточном крыле НАТО, и заключается он в том, что два процента — это лишь необходимый минимум. Такие страны, как Польша, Литва и Эстония, отдают по сути вдвое больше. Необходимо восполнить инвестиции в армию, которых недоставало 30 лет.

Так же оптимистично выглядят таблицы с данными о количестве современных боевых самолетов, танков и артиллерии. Во всех категориях основных вооружений НАТО превосходит Российскую Федерацию, которой, помимо прочего, приходится компенсировать потери на Украине. "Но эти числа автоматически не выливаются в преимущество на фронте.У союзников недостаточно запасов, например, ракет для самых современных самолетов. Им недостает достаточного числа по-настоящему годных к эксплуатации танков, самоходных установок и бронированных машин пехоты, как и запаса боеприпасов", — говорится в докладе Центра стратегических и международных исследований. Например, боеприпасы на складах, по предположениям представителей оборонной промышленности, появятся в достаточном количестве только в течение десяти лет.

Авторы материала также оценили, насколько выполняются цели, поставленные на мадридском саммите НАТО летом 2022 года после начала российской спецоперации на Украине. Выясняется, что у членов НАТО не получается повышать расходы на оборону и деньги часто расходуются неэффективно, например, потому что европейцы не координируют друг с другом расходы.

С другой стороны, успешно ведется подготовка бойцов и удается расширять численность сил быстрого реагирования на восточном крыле альянса, в том числе в Литве, о чем речь шла выше. Также хорошо продвигается процесс интеграции новых членов, Швеции и Финляндии, формирования новых командных структур и новой модели сил альянса, которая предусматривает, что в случае конфликта, например, в первые десять дней альянс сможет располагать 100 тысячами солдат. Правда, скорее всего, у них возникнут проблемы с транспортировкой к месту назначения и боеприпасами.

Согласно анализу, самое слабое место — это состояние оборонной промышленности, его ограниченные мощности, низкая способность преобразовать богатство западных стран в реальную военную силу, то есть произвести оружие. Большим минусом также является уязвимость общества и критической инфраструктуры. Иными словами, европейцев ослабляет систематическая российская дезинформационная кампания, и у них мало составов, автомобилей, железных дорог и шоссе для того, чтобы быстро доставить солдат и технику из западной части Европы на восточное крыло альянса.

Чаще всего, обсуждая вероятные риски, говорят о возможном стремительном российском ударе по Прибалтике, который поставил бы западных союзников перед дилеммой, стоит ли отвоевывать эту территорию обратно и как. В таком случае общество оказалось бы деморализовано, как в интервью нашему изданию заявил глава эстонской армии Мартин Херем.

Эксперты считают, что в нынешней ситуации трудно работать с традиционными концепциями сдерживания, которые помогли бы заставить противника отказаться от нападения. "Путинская явная склонность к агрессии, риску и стратегическим ошибкам делают из него опасного противника, которого трудно запугать", — написали эксперты Центра стратегических и международных исследований.

Поэтому, кроме инвестиций в транспортную инфраструктуру, союзникам нужно сформировать, прежде всего, в Прибалтике и Польше как можно более обороноспособные силы, постоянно там размещенные. Германия, например, обещает с 2007 года в Литве на постоянной основе разместить бригаду численностью пять тысяч бойцов.

По мнению экспертов, в этом смысле ключевую роль сыграли недавние учения "Стойкий защитник", которые продолжались несколько недель и в ходе которых, помимо прочего, отрабатывалась переброска больших американских соединений в Европу. "Это еще одно напоминание, насколько учения и кризисный менеджмент важны для обеспечения трех ключевых столпов теории сдерживания: продемонстрировать способность (обороняться), решимость этой способностью воспользоваться и все это ясно донести до потенциального противника", — подытоживает Каллум Фрейзер из британского Международного института стратегических исследований. В переводе на простой язык: Владимир Путин понимает только силу, и ее нужно ему постоянно демонстрировать. Таким может стать и основной посыл политиков на саммите в Вашингтоне.