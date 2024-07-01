Генерала ВСУ заподозрили в работе на РФ. Наступление на Торецк он мог пропустить в ресторане

«Украинская правда»: ГБР проверит действия экс-командующего ВСУ Содоля

Государственное бюро расследований Украины проведет проверку в отношении бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Содоля. Следователей интересуют действия генерала при руководстве обороной Харьковского направления в период с 11 февраля по 24 июня 2024 года. Расследование проводят по жалобе начальника штаба «Азов»* Кротевича. Он считает, что Содоль мог вступить в сговор с ВС РФ. Зеленский уволил Содоля 24 июня, через два дня после сообщений о возможном пьянстве генерала в одесском ресторане во время наступления российских военных на Торецк.

Действия при обороне

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало проверку действий бывшего командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Дело завели из-за действия Содоля во время обороны Харьковского направления при наступлении ВС РФ в период с 11 февраля по 24 июня 2024 года, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на сообщение источника в правоохранительных органах.

По информации издания, в ходе проверки оценят действия оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица», которой и командовал Содоль при планировании и проведении оборонительных операций. Во время наступления российских войск в Харьковской области ВСУ утратили контроль над рядом населенных пунктов.

Следователи по этому делу сотрудничают с начальником штаба «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Богданом Кротевичем. Это он потребовал от ГБР провести расследование в отношении Содоля. В заявлении Кротевича указано, что во время работы Содоль превышал служебные полномочия и допускал некомпетентные решения при командовании ОСУВ «Хортица». Кротевич считает, что генерал-лейтенант мог сотрудничать с Россией. Подробности не приводятся.

Что известно о Содоле

22 июня народный депутат Марьяна Безуглая заявляла, что Содоль «пьянствовал» в одесском ресторане во время наступления российских военных на Торецк.

Через два дня президент Украины Владимир Зеленский уволил Содоля с поста командующего объединенными силами ВСУ и поставил на его место бригадного генерала Андрея Гнатова (заочно осужден в России на 28 лет лишения свободы за преступления в Донбассе в 2019 году).

Газета The Washington Post по этому поводу написала, что отстранение Содоля может ослабить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которого «рядовые солдаты и так не любят». Также издание отмечало, что это может обернуться неприятными последствиями для Зеленского, который в феврале уже уволил популярного в ВСУ экс-главнокомандующего Валерия Залужного.

В декабре 2022 года Следственный комитет России возбудил против Содоля уголовное дело по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы.

Из открытых источников известно, что Содоль командовал морской пехотой Военно-морских сил ВСУ. В 2023 году генерал также возглавлял оперативно-тактическую группировку на Угледарском направлении.

Наступление в Харьковской области

О начале активных действий Вооруженных сил России на Харьковском направлении 10 мая сообщил Зеленский.

На фоне продвижения вглубь Украины ВС РФ с должности сняли на тот момент командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) «Харьков» ВСУ бригадного генерала Юрия Галушкина.

31 мая глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВС РФ на важных участках в Харьковской области вынудили противника отступить на 8-9 километров.

«Продвижение идет на всех тактических направлениях. В результате активных действий российских войск на важных участках в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров», - заявлял министр.

Анастасия Новикова