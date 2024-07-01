Британское издание: Путин обсуждал с наследным принцем Саудовской Аравии поставки ракет йеменским хуситам

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Йеменские хуситы могли получить на вооружение российские крылатые ракеты, утверждает американская разведка, но против выступила Саудовская Аравия. Об этом сообщает британский новостной сайт Middle East Eye.

Американские чиновники обеспокоены возможным втягиванием России в конфликт на Ближнем Востоке на стороне Ирана. По данным американской разведки, Россия якобы рассматривает усиление поддержки «оси сопротивления» Ирана, в которую также входят и йеменские хуситы. Москва может начать поставки ракет движению «Ансар аллах».

Президент России Владимир Путин рассматривает возможность предоставления хуситам противокорабельных баллистических крылатых ракет

- сообщает сайт со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, который пожелал остаться анонимным.

Утверждается, что Путин якобы обсуждал поставку ракет хуситам с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, но тот попросил не делать этого, чтобы «снять напряженность» в регионе. Разговор состоялся после декабрьского визита Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Путин связался с Мухаммедом бин Салманом, который попросил их [Россию] не продолжать это соглашение

- утверждает американский чиновник.

Однако, если Израиль начнет войну против ливанской «Хезболлы», Россия может поддержать Иран, который является ее союзником, считает американская разведка.