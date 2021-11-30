NBC News (США): новая гонка вооружений? Друг Путина возглавил усилия России по продаже оружия союзникам США

Россия занимает вторую строчку в списке крупнейших экспортеров оружия в мире после США и теперь намерена завоевать рынки традиционных клиентов и союзников своего давнего противника, пишет сайт NBC News. Авторы статьи рассматривают основную бизнес-стратегию Москвы в этой сфере на примере продвижения перспективного российского самолета-невидимки Checkmate («Шах и мат»).

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты - Россия никогда не отличалась склонностью давать запоминающиеся названия своим самолетам. Обычно за нее это делал альянс НАТО - вспомните такие названия, как Flanker ("Фланкер"), Bear ("Медведь") и Foxtrot ("Фокстрот").

Ситуация изменилась с появлением нового российского истребителя-невидимки. Впервые Россия сама окрестила свой самолет до того, как это успели сделать Соединенные Штаты и их союзники. Она назвала его Checkmate ("Шах и мат").

Если говорить об этом названии, то оно вполне прямолинейно. Оно свидетельствует о том, что российские производители оружия смело заявляют о возможностях этого самолета.

"Сопоставимыми возможностями может похвастаться только [американский] F-35", - заявил Сергей Чемезов, бывший коллега президента России Владимира Путина по КГБ, а ныне глава крупнейшего в стране оборонно-промышленного холдинга "Ростех", выступая в ноябре на авиасалоне в Дубае.

По словам Чемезова, название Checkmate было выбрано, потому что Россия поняла, что создание бренда - это важная составляющая в процессе борьбы за покупателей на мировом рынке вооружений, где ставки чрезвычайно высоки. И это название стало очередным свидетельством того, что Россия, являющаяся вторым в мире крупнейшим экспортером вооружений после Соединенных Штатов, нацелилась на традиционных клиентов и союзников своего давнего противника.

Американский самолет F-35 стоит около 80 миллионов долларов, а цена Checkmate еще не объявлена. Но по слухам, распространяющимся в российских СМИ, он будет стоить около 30 миллионов долларов за самолет в базовой конфигурации. Однако все это является частью более широкой финансовой картины, в которой, скорее всего, будут присутствовать задержки и превышение стоимости. Кроме того, испытательные полеты начнутся не раньше 2023 года.

А еще необходимо учитывать вопросы производства, технического обслуживания и ремонта - все это делает новейшие американские самолеты-невидимки чрезвычайно дорогостоящими по сравнению с более старыми самолетами.

Российские вооруженные силы уже приняли на вооружение более крупного старшего брата Checkmate - Су-57. Однако им еще только предстоит закупить эти самолеты в сколько-нибудь значимых объемах. И российские ВС не демонстрируют особого интереса к новой модели. Это значит, что "Ростеху" потребуется найти крупного иностранного покупателя, чтобы Checkmate взлетел.

"Им нужен спонсор извне, - сказал Роб Ли (Rob Lee), аналитик и докторант, специализирующийся на вооруженных силах и оборонной промышленности России в Королевском колледже Лондона. - Одна из проблем с теми новыми системами вооружений, которые разрабатывает Россия, заключается в том, что им необходимо найти иностранного спонсора, который способен оплатить НИОКР, и тогда российские вооруженные силы будут их закупать".

Строго говоря, российские вооруженные силы не нуждаются в таком истребителе как Checkmate. И именно здесь вступает в игру "политика силы" российской элиты.

"Чемезов чрезвычайно влиятелен. Очевидно, он очень близок к Путину, поэтому, если начнется борьба между Чемезовым и Шойгу, скорее всего победит именно Чемезов", - сказал Ли, упомянув министра обороны России Сергея Шойгу.

С того момента, как самолет Checkmate был представлен в июле, его активно предлагали Турции, Индии, Саудовской Аравии и другим странам, которые либо были исключены из американской программы F-35, либо не хотят тратить огромное количество средств на истребители.

"Все хотят купить что-то такое, что не будет стоить слишком дорого, но при этом не будет уступать более дорогостоящим аналогам, предлагаемым американцами", - сказал Чемезов.

В качестве основной бизнес-стратегии эта модель хорошо служила России последние годы.

В октябре Служба проведения исследований Конгресса США опубликовала отчет, где говорилось, что одна и ключевых причин, по которым потенциальный покупатель может обратить внимание на предложение Москвы, - что "российское оружие стоит дешевле, им легче управлять и его легче обслуживать по сравнению с западными системами".

Когда Чемезову задали вопрос о попытках России с помощью ее модели переманить традиционных союзников и клиентов Соединенных Штатов, он ответил коротко и по-английски: "Бизнес".

Но дело не только в этом.

Оборонная промышленность тесно связана с политикой, и Россия, как и Соединенные Штаты, тщательно координирует экспорт вооружений со своей внешней политикой. Примерно 80% военной промышленности страны находится под крылом государственного холдинга "Ростех". Чемезов - старый товарищ Путина. Они знают друг друга с 1980-х годов, когда они служили в КГБ.

"Продажа оружия - это центральный элемент внешней политики России, и правительство жестко ее контролирует, чтобы продвигать свои экономические и стратегические интересы, - говорится в докладе службы Конгресса США. - Продажа оружия способствует развитию ее отношений с другими странами в области обороны и политики".

Последние годы Россия продает свое оружие Египту, который традиционно был клиентом Соединенных Штатов, и она активно работает с клиентами на Ближнем Востоке, закупающими у Соединенных Штатов военное оборудование на миллиарды долларов, - с такими странами, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. России еще предстоит проделать немалую работу на этом фронте, однако она уже продемонстрировала, что она способна убедить даже союзников НАТО - в частности, Турцию - покупать оружие у нее.

На авиасалоне в Дубае "Ростех" представил свой истребитель Checkmate потенциальным покупателям. Холдинг соорудил большой павильон и представил свой самолет, устроив при этом великолепное световое и лазерное шоу. Глядя на эту презентацию, можно было подумать, что вы присутствуете на презентации какого-нибудь роскошного спортивного автомобиля, а вовсе не самолета-невидимки.

Объяснение вполне очевидное: ОАЭ, организовавшие этот авиасалон, являются рынком для малозаметных самолетов, и американский F-35 занимает первую строчку в их списке покупок.

Тем не менее, пока неясно, может ли Москва убедить ОАЭ закупить Checkmate. Мира Ресник (Mira Resnick), отвечающая в администрации Байдена за закупки вооружений, сказала репортерам на авиасалоне, что страны Персидского залива не стремятся покупать российские самолеты.

"F-35 уже закрепился в этом регионе, - сказала Ресник в интервью Associated Press, добавив, что Израиль уже использует эти истребители. - Нам хотелось бы, чтобы ОАЭ могли использовать истребители F-35 таким образом, чтобы быть нашими партнерами по обеспечению безопасности и по сдерживанию угроз, в том числе со стороны Ирана".

Однако шансы у России все же есть.

В период работы администрации Трампа Соединенные Штаты и ОАЭ согласовали сделку на продажу оружия на сумму в 23 миллиарда долларов, которая включала в себя 50 истребителей F-35. Однако процесс реализации этой сделки замедлился после прихода Джо Байдена из-за беспокойства касательно роли этого королевства в йеменском конфликте.

Россия уже продемонстрировала, что она способна использовать разногласия в отношениях Соединенных Штатов с государствами этого региона.

В 2017 году, несмотря на мощное давление со стороны Вашингтона, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал контракт на сумму в 2,5 миллиарда долларов на покупку новейших российских зенитных ракетных комплексов С-400. Этот шаг заставил администрацию Трампа ввести санкции против Турции.

Когда Чемезова спросили, доставляет ли ему удовольствие продажа оружия союзнику Соединенных Штатов, он рассмеялся. "Мы тоже знаем, как продавать и как заинтересовать клиента, - сказал он. - То есть мы считаем, что в данном случае мы выиграли".

Мэтью Боднер (Matthew Bodner), Кир Симмонс (Keir Simmons)