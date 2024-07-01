Киев рассчитывает на ежегодную военную помощь в размере 60 млрд. долл. по соглашениям о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует государственного секретаря США Энтони Блинкена перед их переговорами в Киеве 14 мая 2024 года.

ЦАМТО, 28 июня. Украина рассчитывает на ежегодную военную помощь на сумму 60 млрд. долл. в рамках подписанных соглашений о гарантиях безопасности.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 28 июня украинский премьер Денис Шмыгаль.

"Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности с союзниками, в частности, с ЕС и США…. Согласно этим соглашениям, в следующие четыре года международные партнеры планируют оказывать Украине общую военную поддержку на 60 млрд. долл. ежегодно", – написал Д.Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Накануне Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с Евросоюзом. Подобные документы уже заключены Киевом с рядом стран, в том числе с США, Великобританией, Германией, Данией, Испанией, Италией, Францией, Японией, Латвией, Канадой.