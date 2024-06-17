Фальшивая победа. Америка не будет воевать за Украину

В Киеве отмечают очередную "перемогу" — подписание соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и США. Одурманенным украинцам это преподносят как документ, обязывающий Америку, говоря языком 90-х, "вписаться" за киевского диктатора, когда ему станет совсем туго. То есть буквально со дня на день. Но это неправда: всерьез воевать за Зеленского Вашингтон не собирается. Да и действовать документ будет строго до смены администрации Белого дома. То есть меньше года.

"Важно отметить, что пакт не обязывает США отправлять на Украину войска и защищать ее от российских войск напрямую, однако официально закрепляет текущую поддержку Киева со стороны Вашингтона еще минимум на десять лет, — пишет американский журнал Politico. — Но есть одна загвоздка: соглашение заключается сугубо между нынешними администрациями США и Украины и не подлежит ратификации Конгрессом. Если бывший президент Дональд Трамп вновь станет хозяином Овального кабинета в январе, он сможет разорвать соглашение, тем самым отказавшись от обязательств Вашингтона".

Иными словами, Киеву показали очередную морковку, не более того. Фактически в Вашингтоне нашли способ подстегнуть украинцев воевать, и при этом избавить себя от всяких обязательств. Примерно так было и с "приемом" Украины в НАТО после 2014 года. Понимая, что конфликт с Россией неизбежен, поскольку ею же и готовится, Америка сделала все, чтобы сначала Порошенко, а потом Зеленский не соскочили с крючка.

Поэтому на разного рода саммитах и совещаниях Североатлантического альянса Киеву то "показывали жесты", то "открывали двери", то "прорабатывали мостики". Все, что угодно, лишь бы украинский осел с актерским прошлым не перестал воевать. И вот теперь — новые посулы. Которые, как и прежние, уже сейчас ничего не стоят.

"Заявление президента Джо Байдена представляется крайне рискованным: он поставил на карту авторитет Америки в надежде успокоить Украину и европейских союзников, хотя не может поручиться, что сделка продлится и десять месяцев, — отмечает американский журнал, — не говоря уже об обещанных десяти годах. С другой стороны, она может заострить разительный контраст с его республиканским противником, выставив Байдена поборником трансатлантического единства, а Трампа — ненадежным союзником".

Такой же позиции придерживается и The Washington Post. "Официальные лица заявили, что надеются, что соглашение преодолеет политические разногласия внутри Соединенных Штатов, — пишет газета, — но признали, что Трамп или любой будущий президент может выйти из юридически обязательного исполнительного соглашения, поскольку оно не является международным договором и не будет ратифицировано Конгрессом. Оно также не налагает никаких новых обязательств относительно перспектив вступления Украины в оборонительный альянс НАТО, которые остаются отдаленными".

В Киеве по традиции на все эти оговорки и юридические казусы никакого внимания привычно не обращают. Как же, сам Джо Байден пожал руку пану диктатору и в который раз пообещал помощь! Смотрите, даже советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что США поддерживают народ Украины и продолжат помогать удовлетворять их потребности в области безопасности не только завтра, но и в будущем! А еще он пригрозил президенту России, сказав: "Если Владимир Путин думает, что сможет пережить коалицию, поддерживающую Украину, он ошибается"!..

Все это напоминает недавний юбилей введения "безвиза" между Украиной и Европой. Того самого, ради которого оболваненные украинцы и идейные русофобы скакали на Майдане десять лет назад. Ввести-то его ввели, да только потом так быстро принялись обносить свои границы колючей проволокой изнутри, что никакие визы уже не помогают щирым хлопцам скрыться от вездесущих ТЦК. Да и ЕС с тех пор, что удивительно, сообразил, чем грозит ему нашествие диких укров, и принялся выдавливать их обратно на родину. Дескать, идите сражайтесь за светлое будущее и мировую демократию, вас только для этого и отрывали от России!

Особую радость в Киеве и других "фортециях" вызывает тот факт, что филькина грамота, подписанная мало что понимающим стариком из Вашингтона и нелегитимным киевским политиком, стала шестнадцатой по счету. До американцев повесить себе на шею жовто-блакитный камень согласились все страны-участники G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. Кроме них, такую же глупость совершили их союзники по НАТО: Бельгия, Дания, Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия и Швеция.

Правда, ничего более серьезного, чем уже оказываемая Киеву помощь, ни одно соглашение не предусматривает. "Это обычные бумажки, — заявила, комментируя подписание украино-американского документа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. — В принципе не хочу принижать значение работы с прессой, но где-то мне кажется пресс-релизы даже поважнее будут. Потому что они несут в себе некую суть, заряженность, отражают произошедшие события. Эти соглашения ни о чем, они не имеют юридической силы".

Кроме юридической силы, соглашение с теми же Соединенными Штатами, да и с остальными странами, не имеет самого важного для Украины пункта: обещания участвовать в вооруженных конфликтах на ее стороне. Так что Киеву придется подобрать распущенные слюни и понять, что никто за него воевать не будет.

Украина очень надеялась, что двусторонние договоры станут суррогатом знаменитой 5-й статьи устава НАТО. Той самой, что обязывает государства-члены организации вступать в войну при нападении на одного из них. Но — нет. Украину не принимают в альянс именно потому, что никто в нем на самом-то деле не хочет воевать с Россией.

Киев никак не хочет понять, что его уже списали со счетов и бросили погибать в одиночку. Он интересовал коллективный Запад исключительно как инструмент давления на Россию. Но никак не в качестве партнера, за которого придется вписаться, если он вдруг решить нахамить кому-то более весомому и опасному, чем он сам. Как только стало понятно, что у украинской хунты нет никаких шансов не то, что победить в вооруженном противостоянии с Москвой, но даже выстоять в нем, "партнеры" дали задний ход.

Сегодня все они, начиная с Вашингтона и заканчивая Лиссабоном, делают вид, что изо всех сил поддерживают Киев. Кто-то, подобно мсье Макрону, даже грозит России отправкой солдат на Украину (за что и поплатился на прошедших выборах, итоги которых грозят ему отставкой). Но реализовывать все эти угрозы никто из западных стран не собирается. Слишком велики ставки, чтобы рисковать безопасностью ради гальванизации уже попахивающего украинского трупа.

Никто на Западе не станет мешать Зеленскому подписывать все новые и новые бумажки и грезить будущим вступлением в ЕС и НАТО. Мечты, как известно, нематериальны, а значит, отвечать за них никому из западных политиков не придется. А за отправку своих военных на украинскую передовую — еще как! Проще поставить закорючку на очередном бессмысленном документе — и облегченно вздохнуть, зная, что тот, кто вскоре придет на смену, дезавуирует глупое соглашение. Пример вашингтонского босса у всех европодчиненных перед глазами.

Антон Трофимов