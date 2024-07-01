Солдаты НАТО в Европе. Нехорошие новости для Польши. Генерал Скшипчак бьет тревогу (Fakt, Польша)

Генерал Скшипчак: в Европе нет готовых к боевому применению войск

Европейские члены НАТО сильно запустили армейские дела, заявил Fakt генерал Вальдемар Скшипчак. Процесс восстановления их военного потенциала еле тащится. Готовых к боевому применению войск в Европе практически нет. Надежды на быстрое создание армий, которые будут отпугивать Россию, оказались пустыми.

Камиль Яворский

Годы спокойной жизни усыпили бдительность Европы. Британская газета Financial Times пишет, что реальное количество военнослужащих, которое сегодня могут выставить в случае агрессии России европейские члены НАТО, намного меньше, чем принято считать. Как Европа восстанавливает свой военный потенциал? "Казалось, что этот процесс будет молниеносным, а он еле-еле тащится", — бьет тревогу в беседе с порталом Fakt бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

Financial Times пишет, что "на бумаге у европейских союзников по НАТО 1,9 миллиона солдат, что кажется достаточным для противодействия России (1,1 миллиона солдат и 1,5 миллиона резервистов", однако, как отмечает британская газета, "на самом деле европейским силам НАТО было бы трудно задействовать более 300 тысяч человек военных". Это плохая новость для Польши, которая в случае угрозы со стороны России рассчитывает на поддержку европейских союзников.

НАТО в Европе нужно быстро взять себя в руки

Журналисты пишут, что европейские члены НАТО сильно запустили армейские дела. У Западной Европы не очень-то многочисленная армия. Потенциал, адекватный угрозе лобового столкновения с агрессией с восточного направления, не создан. Чем дальше от России, тем хуже обстоят дела. Боеспособность армий западноевропейских стран выше, чем у государств, которые граничат с Россией, в том числе и у Польши.

"В Европе нет ни одной дивизии, готовой к боевому применению, которая бы прошла слаживание и была бы способна немедленно вступить в бой. Процесс подготовки бригад, дивизий, во всех европейских странах продолжается. Но этот процесс движется очень медленно", — делится своим мнением с порталом Fakt генерал Вальдемар Скшипчак и обращает внимание на то, что речь в данном случае идет не только о численности войск. "Важно качество, а оно определяется наличием готовых к боевому применению войск. У нас в Европе таких войск нет", — отмечает он.

"Было бы целесообразно на уровне НАТО определиться, каковы задачи каждой отдельной страны. Сейчас все надежды возлагаются на натовскую авиацию. Она находится на самом высоком уровне. Но речь идет в основном об американских ВВС", — объясняет генерал.

Наш собеседник добавляет, что "американцы готовы нас поддержать, но у них нет такого потенциала, чтобы сделать это в полном объеме". Также стоит помнить, что в ноябре новым президентом США может быть избран Дональд Трамп, который открыто говорит о том, что хочет ограничить военное участие США в Европе.

"Мы в Европе продолжаем рассказывать, как мы успешно вооружаемся. Но, во-первых, европейским армиям нужна современная техника. Во-вторых, ей необходимо такое количество боеприпасов, чтобы иметь возможность вести войну более 3-4 дней. В-третьих, у нас нет желающих идти служить в армию", — бьет тревогу генерал Скшипчак.

Вальдемар Скшипчак: для нас это самая большая угроза

Бывший командующий Сухопутными войсками говорит о "системной некомпетентности в Европе". "Проблема в том, что сейчас внимание уделяется не качеству войск и их боевому слаживанию, а количеству военных. И это делают все", — сетует опытный командир.

По его словам, по всей Европе идет процесс создания боевых возможностей, которые должны быть ответом на угрозу со стороны России. "Казалось, что этот процесс будет молниеносным, а он еле-еле тащится", — замечает наш собеседник.

"Это для нас самая большая угроза. Мы предполагали, будто в течение 2-3 лет мы сможем создать в Европе необходимый военный потенциал, а сейчас видим, что это были очень оптимистичные прогнозы, которые не подтверждаются событиями, произошедшими за последние 12 месяцев. И это не вселяет надежды на быстрое создание в Европе сил, которые будет отпугивать Россию", — предупреждает генерал Скшипчак.