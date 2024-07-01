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В России рассказали о применении дронов танкистами

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

«Известия»: танкисты используют дроны для корректировки огня

Российские танкисты используют дроны для корректировки огня при стрельбе с закрытых огневых позиций (ЗОП). Об этом рассказали «Известия».

«Такой прием, как работа с ЗОП, требует корректировки с воздуха. Ведение огня с ЗОП позволяет танкам "порвать дистанцию" и работать с гораздо большего расстояния», — пишет издание.

Отмечается, что точность танковой пушки обеспечивает хороший результат, а защищенность танка — большую безопасность, чем у классической артиллерии. Стрельбу с ЗОП начали активно применять в ходе спецоперации, поскольку Запад поставил Киеву больше количество противотанковых средств.

В мае в Минобороны России сообщили, что мотострелковое соединение общевойсковой армии Центрального военного округа получило партию из 23 танков Т-90М «Прорыв».

В марте польское издания Defence24 писало, что Вооруженные силы России стали чаще применять боевые машины пехоты БМП-3 в качестве штурмовых орудий для ведения огня с закрытых огневых позиций.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
БМП-3
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
01.07.2024 19:28
Об разведывательно-огневом комплексе на базе танка плюс дрон  было обсуждение ещё в 1998 году в Академии БТВ и 38 НИИИ. Были за эти годы и  патенты и статьи. Последняя в 2021 году перед СВО. Но было нужно СВО чтобы на земле танкисты воплотили её в реальность.
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