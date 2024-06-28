Хорошие маневры: как работают танкисты группировки «Центр»

Российские бронемашины поддерживают огнем наступающие войска на авдеевском направлении

Подразделения Центрального военного округа расширяют зону контроля вокруг освобождённой Авдеевки. Одним из основных средств огневой поддержки штурмовых отрядов остаются танки, несмотря на большое количество беспилотной авиации врага. Кроме того, мощные орудия бронированных машин используются для огневых налётов с закрытых позиций. О том, как сегодня работают танкисты группировки «Центр», узнали корреспонденты «Известий».

Достоинства Т-80

В руинах, практически сливаясь с окружением, рядом стоят замаскированные Т-72 и Т-80 поздних модификаций. Оба танка уже имеют заводскую защиту башни сверху, так называемые «мангалы». Дополнительная защита двигателя и бортов доделана уже в войсках, поскольку дроны-камикадзе угрожают поражением боевых машин в наименее защищённые зоны: по направлению сверху-сзади.

Кроме обычных маскировочных сетей на танках размещены куски рубероида, которым покрывают крыши, а силуэты машин скрыты шифером. Поэтому в районе ожидания оба практически сливаются с руинами вокруг. Конечно, в движении маскировка почти не помогает, она заметна с БПЛА. Тем более что тепло работающего двигателя невозможно скрыть от приборов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Мы работаем как поддержка пехоты, вместе с БМП выдвигаемся вперёд на заранее назначенные точки, откуда и поражаем цели, — рассказывает офицер-танкист с позывным Швед. На одной из недавних задач, действуя совместно с пехотой, его машина несколько раз попадала под плотный огонь врага ещё на подходе к рубежу назначения. Когда штурмовики смогли обнаружить и уничтожить камеру наблюдения врага, танкисты в первом же выезде поразили назначенные цели.

Сейчас Швед работает на Т-80, который отличается от остальных советских и российских моделей мощным газотурбинным двигателем. Этот танк любим экипажами за скорость и маневренность.

— Когда отстрелялся, то задним ходом можно быстро уйти с позиции, чтобы тебя не настигли ни «птички», ни какие-то снаряды. Был эпизод, мы уже выезжали с позиции, когда по нам отработала FPV-шка. Повреждений танк не получил, и мы с успехом ушли, — рассказывает Швед. Но, несмотря на подобные удачные эпизоды, танкисты в современных условиях предпочитают работать в пасмурную погоду или дождь, когда затруднено применение беспилотников врага.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— В плане проходимости получше будет, чем Т-72. Намного лучше, в болоте машина вообще очень хорошо себя показала. Она хоть и старая, но ещё даст джазу. Все препятствия хорошо проходит, — хвалит танк механик-водитель с позывным Бугор. До того, как стать мехводом, он служил сварщиком в ремонтной роте. Поэтому свою машину дополнительной защитой старается «обваривать» сам, чтобы быть абсолютно уверенным в качестве. Когда танк идёт «по-боевому», то есть с закрытыми люками, заметить вражеский дрон-камикадзе, прошедшую мимо противотанковую ракету или близкий разрыв артиллерии практически невозможно. Мехвод даже часто не чувствует и не слышит близкие попадания. Поэтому в движении вся надежда только на скорость, броню и средства радиоэлектронной борьбы.

Беспилотник для танкиста

Конечно, и сами танкисты стали широко применять беспилотники в своей работе. В частности, такой приём, как работа с закрытых огневых позиций (ЗОП), требует корректировки с воздуха. Ведение огня с ЗОП позволяет танкам «порвать дистанцию» и работать с гораздо большего расстояния. При этом точность танковой пушки и тяжёлая броня обеспечивают лучший результат и большую безопасность, чем у классической артиллерии. Но, конечно, такая стрельба также требует от экипажей дополнительных знаний и навыков. Массово применять стрельбу с ЗОП стали уже во время специальной военной операции, когда западные поставщики насытили украинских боевиков большим количеством противотанковых средств и артиллерии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

А вот прямые танковые бои «техника против техники» сейчас происходят исключительно редко. Среди наших собеседников ни один не участвовал в подобном, лишь видел подбитую вражескую технику, проезжая по дорогам. В основном поражали вражеские опорные пункты и огневые точки, иногда подходя к ним на ближнюю по танковым меркам дистанцию — до 700 метров.

По мнению танкистов, у врага уже недостаточно бронетехники для её массового применения. Складывается впечатление, что украинские боевики берегут немногие оставшиеся, в первую очередь импортные танки. Как показали бои под Авдеевкой, эти машины также уязвимы для беспилотников и противотанковых ракет. Включая и американские «Абрамсы», броню которых рекламировали десятилетиями и которые уничтожались нашими войсками под Авдеевкой.

— Сейчас очень сложно, потому что у противника много FPV-дронов. И они стараются не давать нам работать. Но мы идём и прорываемся вперёд, — рассказывает Швед об основной на сегодняшний день трудности работы танковых экипажей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Получив цель, танк Шведа быстро выходит на огневую и делает несколько выстрелов. Вокруг размеренно работает артиллерия, передавая задачи с одного орудия на другое, возвращается танк незаметно, его почти не слышно, пока он не появляется из-за стен.

Дмитрий Астрахань