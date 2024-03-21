Войти
Lenta.ru

В Польше рассказали о новой роли российских БМП-3

396
0
0
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости.

Defence24: российские БМП-3 стали использовать как штурмовое орудие

Вооруженные силы России стали чаще применять боевые машины пехоты БМП-3 в качестве штурмовых орудий для ведения огня с закрытых огневых позиций. О новой роли российских БМП рассказали в публикации польского издания Defence24.

«По имеющимся данным, российские военнослужащие, входящие в состав 1-й гвардейской танковой армии, использовали БМП-3 для поддержки пехоты, ведя непрямой и прямой огонь по украинским позициям. Сообщается, что рекордное расстояние, на которое был произведен точный выстрел при ведении непрямого огня БМП-3, составил четыре километра», — говорится в материале.

Отмечается, что такой результат обеспечивает орудие калибра 100 миллиметров, способное использовать осколочно-фугасные снаряды для эффективного поражения легких укреплений и живой силы противника. По словам автора, БМП-3 выполняют задачи, которые в годы Великой Отечественной войны выполняли советские самоходные установки СУ-85 и СУ-100.

Помимо нарезной пушки калибра 100 миллиметров, в арсенал БМП-3 входит автоматическая пушка калибра 30 миллиметров и три пулемета. 100-миллиметровое орудие может стрелять противотанковыми ракетами.

В конце февраля стало известно, что «Курганмашзавод» передал армии вторую в 2024 году партию БМП-3. В штатную комплектацию боевых машин входят броневые экраны и противокумулятивные решетки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
БМП-3
Компании
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Похожие новости
13.07.2023
Развязались руки: какой ответ на поставки Киеву кассетных боеприпасов даст РФ
28.06.2023
Боевые машины пехоты: вчера, сегодня, завтра
21.08.2014
НИИ Стали на пороге новых открытий (О вкладе российских разработчиков в создание ДЗ)
21.05.2012
Стенограмма интервью Председателя совета директоров ОАО "Курганмашзавод" телеканалу Эксперт-ТВ
03.05.2012
Стратегическое направление
01.07.2008
«РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2008» («RUSSIAN EXPO ARMS – 2008») и «ОБОРОНА И ЗАЩИТА 2008» («RUSSIAN DEFENCE EXPO 2008»)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.03 12:53
  • 200
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.03 11:51
  • 1
Советник Шойгу заявил, что США и НАТО формируют "ментальный театр военных действий"
  • 21.03 11:30
  • 1
Минэнерго прорабатывает вопрос прикрытия НПЗ от атак украинских дронов с помощью ЗРПК «Панцирь»
  • 21.03 05:16
  • 20
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 21.03 03:28
  • 2
В России назвали способы защиты кораблей от морских дронов
  • 20.03 22:27
  • 0
Западные санкции и «шатание» власти – контрпродуктивны, бессмыслены и незаконны
  • 20.03 20:12
  • 5
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 20.03 18:51
  • 1
Огневая поддержка с моря. Заключение. Новые решения
  • 20.03 17:25
  • 2
Запад усиливает ПВО на Украине, в Польше и Румынии
  • 20.03 12:17
  • 34
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 20.03 12:15
  • 60
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 20.03 09:21
  • 206
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.03 08:14
  • 1
Корпорация "Новый космос" в 2024 году разработает ПО для блокчейн-эксперимента в космосе
  • 20.03 04:57
  • 1
Самарские инженеры разработали заправщик для «ионных» спутников
  • 19.03 20:24
  • 454
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС