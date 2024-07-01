В Южной Корее заявили, что поставки оружия на Украину потребуют согласия парламента

Спикер парламента У Вон Сик также отметил, что ситуация в сфере безопасности вокруг Корейского полуострова носит серьезный характер и вызывает обеспокоенность

СЕУЛ, 28 июня. /ТАСС/. Поставки южнокорейского оружия на Украину потребуют одобрения Национальным собранием (парламентом) Республики Корея. Об этом заявил его спикер У Вон Сик на симпозиуме "Будущее Корейского полуострова", организованном агентством Yonhap.

"Недавно правительство в ответ на договор России и Севера заявило о пересмотре вопроса о поставках оружия на Украину. Есть различные мнения относительно совместных учений Республики Корея, США и Японии Freedom Edge. Поставки оружия или военный союз потребуют согласия парламента и ратификации", - сказал он.

По словам спикера, ситуация в сфере безопасности вокруг Корейского полуострова носит серьезный характер и вызывает у него обеспокоенность. "Но нам нужно сохранять спокойствие и смотреть на обстановку реалистично", - заявил он. Нынешний форум посвящен трехстороннему сотрудничеству Республики Корея, США и Японии.

"Нам нужно сохранять баланс в дипломатии, это наш путь к выживанию. Сбалансированная дипломатия, которой придерживались все предыдущие администрации, не должна быть забыта", - отметил председатель Национального собрания. У Вон Сик подчеркнул, что случайные пограничные вооруженные столкновения на Корейском полуострове могут привести к "полноценной войне".

20 июня начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Чан Хо Чжин заявил, что власти проведут повторное рассмотрение вопроса о прямых поставках вооружений на Украину.

19 июня в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который подразумевает немедленное оказание военной помощи в случае оборонительной войны.