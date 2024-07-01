Посол РФ заявил о идеологизированности Лондона на примере острой реакции на критику НАТО

В показанном ранее интервью вещательной корпорации Би-би-си Найджел Фараж, который был одним из главных идеологов выхода королевства из состава Евросоюза, заявил, что западные политики "спровоцировали войну", настаивая на расширении ЕС и НАТО

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Реакция в Великобритании на заявления главы правопопулистской партии Reform UK Найджела Фаража о том, что Запад спровоцировал конфликт на Украине своей политикой расширения ЕС и НАТО, демонстрирует идеологизированность высшего британского общества и невозможность отхода от установленной "генеральной линии". Такое мнение посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Что касается его нынешних заявлений по теме НАТО-Россия, то я хотел бы обратить внимание не на них самих, так как они довольно противоречивые и неполные. Тут главное - реакция на эти заявления, которые были осуждены практически всем политическим истеблишментом, всеми министрами правительства, руководством других партий, ведущими комментаторами, центральными газетами. Это показывает, насколько высок уровень идеологизированности высшего британского общества в данный момент, насколько сильна фактическая цензура. Здесь отход от утвержденной генеральной линии не то что недопустим, он осужден, и никакое инакомыслие недопустимо, оно просто отвергается", - заметил Келин.

В показанном 21 июня интервью вещательной корпорации Би-би-си Фараж, который был одним из главных идеологов выхода королевства из состава Евросоюза, заявил, что именно западные политики "спровоцировали войну", настаивая на расширении ЕС и НАТО. Ранее он также заявил, что украинским властям следует начать переговоры с РФ о мирном урегулировании конфликта. Фараж не исключил, что Украине придется отказаться от части территорий, которые она считает своими.

О перспективах Reform UK

13 июня опрос социологической компании YouGov для The Times показал, что Reform UK впервые обогнала правящую Консервативную партию по популярности. Она пользуется поддержкой 19% избирателей. При этом Консервативная партия действующего премьер-министра Риши Сунака, согласно исследованию, может рассчитывать на голоса лишь 18% избирателей.

Однако, как заметил российский посол, "из-за особенностей действующей в Великобритании мажоритарной системы избрания в британский парламент партия Фаража, скорее всего, получит немного мест, хотя в целом по Великобритании ее поддерживают значительное число людей, в основном, тех, кто разочаровался в консерваторах".

"Мы не думаем, что партия Фаража получит более 5-7 мест в парламент. Прошлая партия политика, UKIP, пару раз достигала потолка по количеству голосовавших за нее, но места получала не в британском парламенте, а как ни странно, а в Европарламенте, поскольку там не мажоритарная, а обычная пропорциональная система. Там у Фаража был больший успех, он достаточно долго был членом Европарламента, шумно себя там вел, отмечался яркими высказываниями", - сказал Келин. Выборы в Палату общин, нижнюю палату парламента Великобритании, намечены на 4 июля.

Российский посол также рассказал, как сам он столкнулся с фактическим запретом публикаций иных мнений в британской прессе. "Я давно сотрудничаю с The Times, одной из самых респектабельных газет Великобритании. Еще некоторое время назад, где-то больше года, они спокойно брали и публиковали наши комментарии, мои письма в разделе "Письма на имя главного редактора". Два последних раза, когда я отправил им свои письма, они были проигнорированы. В одном были разъяснения последствий тех ограничительных мер, которые Форин оффис наложил на посольство, второе письмо было связано с конференцией в швейцарском Бюргенштоке по Украине, где я излагал свою точку зрения на это. Оба письма были проигнорированы", - сообщил дипломат.

"Несколько дней назад я отправил лично письмо главному редактору The Times с просьбой объяснить, как происходит так, что они регулярно публикуют письма других послов - Армении, Азербайджана, кого угодно, а мои письма игнорируют. Это сознательная идеологическая установка в этой стране? Похоже, что это именно так, и мои письма, возможно, восприняты как некая попытка разъяснения нашей позиции, и на этом основании их не дают, просто запрещают публиковать какие-то, видимо, инстанции или редакционная политика газеты The Times", - предположил посол РФ.