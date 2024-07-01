Войти
ТАСС

Посол РФ заявил о идеологизированности Лондона на примере острой реакции на критику НАТО

477
0
0
Флаг Великобритании
Флаг Великобритании.
Источник изображения: © Flickr / sjdunphy

В показанном ранее интервью вещательной корпорации Би-би-си Найджел Фараж, который был одним из главных идеологов выхода королевства из состава Евросоюза, заявил, что западные политики "спровоцировали войну", настаивая на расширении ЕС и НАТО

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Реакция в Великобритании на заявления главы правопопулистской партии Reform UK Найджела Фаража о том, что Запад спровоцировал конфликт на Украине своей политикой расширения ЕС и НАТО, демонстрирует идеологизированность высшего британского общества и невозможность отхода от установленной "генеральной линии". Такое мнение посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Что касается его нынешних заявлений по теме НАТО-Россия, то я хотел бы обратить внимание не на них самих, так как они довольно противоречивые и неполные. Тут главное - реакция на эти заявления, которые были осуждены практически всем политическим истеблишментом, всеми министрами правительства, руководством других партий, ведущими комментаторами, центральными газетами. Это показывает, насколько высок уровень идеологизированности высшего британского общества в данный момент, насколько сильна фактическая цензура. Здесь отход от утвержденной генеральной линии не то что недопустим, он осужден, и никакое инакомыслие недопустимо, оно просто отвергается", - заметил Келин.

В показанном 21 июня интервью вещательной корпорации Би-би-си Фараж, который был одним из главных идеологов выхода королевства из состава Евросоюза, заявил, что именно западные политики "спровоцировали войну", настаивая на расширении ЕС и НАТО. Ранее он также заявил, что украинским властям следует начать переговоры с РФ о мирном урегулировании конфликта. Фараж не исключил, что Украине придется отказаться от части территорий, которые она считает своими.

О перспективах Reform UK

13 июня опрос социологической компании YouGov для The Times показал, что Reform UK впервые обогнала правящую Консервативную партию по популярности. Она пользуется поддержкой 19% избирателей. При этом Консервативная партия действующего премьер-министра Риши Сунака, согласно исследованию, может рассчитывать на голоса лишь 18% избирателей.

Однако, как заметил российский посол, "из-за особенностей действующей в Великобритании мажоритарной системы избрания в британский парламент партия Фаража, скорее всего, получит немного мест, хотя в целом по Великобритании ее поддерживают значительное число людей, в основном, тех, кто разочаровался в консерваторах".

"Мы не думаем, что партия Фаража получит более 5-7 мест в парламент. Прошлая партия политика, UKIP, пару раз достигала потолка по количеству голосовавших за нее, но места получала не в британском парламенте, а как ни странно, а в Европарламенте, поскольку там не мажоритарная, а обычная пропорциональная система. Там у Фаража был больший успех, он достаточно долго был членом Европарламента, шумно себя там вел, отмечался яркими высказываниями", - сказал Келин. Выборы в Палату общин, нижнюю палату парламента Великобритании, намечены на 4 июля.

Российский посол также рассказал, как сам он столкнулся с фактическим запретом публикаций иных мнений в британской прессе. "Я давно сотрудничаю с The Times, одной из самых респектабельных газет Великобритании. Еще некоторое время назад, где-то больше года, они спокойно брали и публиковали наши комментарии, мои письма в разделе "Письма на имя главного редактора". Два последних раза, когда я отправил им свои письма, они были проигнорированы. В одном были разъяснения последствий тех ограничительных мер, которые Форин оффис наложил на посольство, второе письмо было связано с конференцией в швейцарском Бюргенштоке по Украине, где я излагал свою точку зрения на это. Оба письма были проигнорированы", - сообщил дипломат.

"Несколько дней назад я отправил лично письмо главному редактору The Times с просьбой объяснить, как происходит так, что они регулярно публикуют письма других послов - Армении, Азербайджана, кого угодно, а мои письма игнорируют. Это сознательная идеологическая установка в этой стране? Похоже, что это именно так, и мои письма, возможно, восприняты как некая попытка разъяснения нашей позиции, и на этом основании их не дают, просто запрещают публиковать какие-то, видимо, инстанции или редакционная политика газеты The Times", - предположил посол РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Великобритания
Россия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
20.06.2018
Дипломатия большого дубины
26.03.2018
Где Вашингтон может нанести следующий удар
18.09.2017
"Запад-2017" нацелен на защиту Востока
13.06.2017
Встреча лидеров НАТО через призму законов Паркинсона
24.02.2014
Азербайджан пополняет пороховую бочку
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
23.08.2010
Привет, оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 20:15
  • 2297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:14
  • 115
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных
  • 01.07 18:19
  • 1
В боевую экипировку нового поколения внедрили систему робототехнического обеспечения
  • 01.07 18:08
  • 1
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 01.07 18:01
  • 1
ВСУ используют американские боеприпасы при ведении огня советской самоходкой «Пион»
  • 01.07 16:56
  • 4
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.07 16:39
  • 0
Ответ не понравится Киеву
  • 01.07 11:33
  • 1
The Times: У НАТО имеются «обоснованные опасения», что Россия заминировала подводные коммуникации западных стран
  • 01.07 11:26
  • 1
NYT: российская армия ежемесячно набирает от 25 до 30 тысяч солдат
  • 01.07 10:08
  • 1
"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы