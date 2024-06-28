Уменьшенная версия российского «Бала»: Вьетнам вооружается новым вариантом берегового ракетного комплекса VCM-B

Источник изображения: topwar.ru

Вьетнамский флот получает на вооружение береговой ракетный комплекс VCM-B местной разработки, оснащенный противокорабельными ракетами VCM-01. Первым подразделением, получившим его в свой состав, является 679-я бригада 1-го военно-морского округа.

Ракета VCM-01 представляет собой вьетнамскую версию российской ракеты Х-35УЭ. Её базовый вариант Х-35 состоит на вооружении российской авиации, корабельного комплекса «Уран» и берегового «Бал» ВМФ РФ.

Недавно прошли учения 679-й бригады Народного флота Вьетнама, в ходе которых была замечена новая, уменьшенная версия системы VCM-B, оснащенная менее габаритной ракетой по сравнению с VCM-01. Новая ПКР имеет дальность поражения от 80 до 130 км.

Источник изображения: topwar.ru

Х-35УЭ

Реализуемая в настоящее время ракетная программа Вьетнама основана на передовых технологиях и во многом стала возможной благодаря тесному сотрудничеству с российской обороной. В последние годы оно заметно сократилось, однако Ханой успел обзавестись целым рядом компетенций, необходимых для создания собственных изделий.

Их разработка ведется форсированными темпами, учитывая растущую напряженность в Южно-Китайском море в частности и в мире в целом.