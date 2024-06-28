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КНДР испытала ракету с блоками индивидуального наведения

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Фото: Korean Central News Agency / Reuters
Фото: Korean Central News Agency / Reuters.

КНДР провела успешные испытания по разделению и наведению блоков ракеты

Главное управление ракетостроения КНДР 26 июня провело успешные испытания по разделению и наведению боеголовок разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН). Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Эксперимент прошел в зоне радиусом 170-200 километров, благоприятной для измерения полетных особенностей боеголовок отдельного маневрирования, с использованием двигателя первой ступени твердотопливной баллистической ракеты в максимально безопасной обстановке. Отделенные боеголовки были точно наведены на три установленные координаты», — говорится в сообщении.

Также при помощи радиолокационных станций систем противовоздушной обороны была проверена эффективность ложных целей, которые отделились от ракеты.

В марте ЦТАК сообщило об успешных наземных испытаниях сопла твердотопливного двигателя гиперзвуковой ракеты.

В феврале в Северной Корее испытали управляемый снаряд калибра 240 миллиметров для реактивных систем залпового огня (РСЗО), который может стать аналогом американских снарядов РСЗО HIMARS.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Продукция
HIMARS
Проекты
ГЗЛА
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