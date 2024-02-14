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В КНДР испытали аналог HIMARS

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Испытания новой крылатой ракеты большой дальности в КНДР
Испытания новой крылатой ракеты большой дальности в КНДР.
Источник изображения: Фото: REUTERS/KCNA

В Северной Корее создали управляемый снаряд калибра 240 миллиметров для реактивных систем залпового огня (РСЗО), который может стать аналогом американских снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что 11 февраля Академия национальной обороны КНДР провела успешное испытание снаряда с системой управления траекторией полета. В ходе стрельбы подтвердили характеристики боеприпаса.

В сообщении подчеркивается, что новый снаряд повысит эффективность РСЗО калибра 240 миллиметров на поле боя. Управляемый боеприпас может сделать северокорейскую РСЗО аналогом американских HIMARS, которые используют управляемые реактивные снаряды GMLRS.

В январе стало известно, что северокорейская самоходная артиллерийская установка «Чучхе-107», которой присвоили обозначение M2018, получила орудие калибра 155 миллиметров.

В январе 2023 года ЦТАК сообщило, что военно-промышленный комплекс КНДР передал армии 30 сверхкрупных РСЗО калибра 600 миллиметров.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Продукция
GMLRS
HIMARS
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