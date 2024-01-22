Раскрыт калибр новой северокорейской гаубицы

Северокорейская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Чучхе-107», которой присвоили обозначение M2018, получила орудие калибра 155 миллиметров. Характеристики самоходной гаубицы раскрыл Telegram-канал «Атомное Чучхе».

Канал обратил внимание на кадр из ролика, демонстрирующего преодоление водной преграды машиной. При увеличении на изображении обнаружили табличку с названием и калибром новой установки. M2018 оснащена баллистическим радаром и цифровой автоматизированной системой управления наведением и огнем.

Отмечается, что на Западе разработали ряд решений, повышающих эффективность артиллерии калибра 155 миллиметров. Автор пишет, что эти решения известны, поэтому «не надо изобретать велосипед».

Также он допустил, что выбор этого калибра позволит использовать существующие иранские и китайские снаряды. «Иран, например, делает свой 155-миллиметровый управляемый артиллерийский снаряд Basir с лазерным подсветом», — пишет канал.

В ноябре стало известно, что в КНДР разработали новый тип твердотопливного двигателя для баллистических ракет средней дальности. Двигатели для первой и второй ступеней прошли испытания.