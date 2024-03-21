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КНДР успешно испытала элемент гиперзвуковой ракеты

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Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Reuters
Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Reuters.

ЦТАК: КНДР успешно испытала сопло двигателя гиперзвуковой ракеты

КНДР успешно испытала элемент — сопло двигателя — гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что было проведено «наземное испытание сопла твердотопливного реактивного двигателя для оснащения многоступенчатой гиперзвуковой ракеты средне-дальнего радиуса действия».

На тесте присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын, который выразил удовлетворение выполнением задач в области создания стратегического оружия.

Успешные испытания, согласно ЦТАК, позволят наметить дальнейший график работ по перспективной системе.

Ранее издание Military Watch Magazine сообщило, что армия КНДР провела учения с новыми танками, которые внешне похожи на российский Т-14 «Армата».

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