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Военное обозрение

Турецкая пресса: ВС Турции считают себя одной из самых подготовленных к Третьей мировой войне армий мира

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Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Турции являются динамично развивающимися, они готовы к любым сценариям развития событий, в том числе и в глобальном масштабе. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на источник в министерстве обороны Турции.

По утверждению источника в турецком военном ведомстве, сейчас министерство обороны занимается модернизацией всех существующих планов в контексте новых вызовов и рисков в сфере безопасности. При этом Турцию источник рассматривает как одну из самых подготовленных к этим вызовам стран.

Никто, в первую очередь Турция, не хочет такой мрачной картины, как Третья мировая война, но важно подчеркнуть, что наша армия готова к любому сценарию

- подчеркнул источник в турецком военном ведомстве.

В настоящее время турецкие вооруженные силы, сообщает источник телеканала, участвуют в многочисленных операциях в различных регионах, занимаются миротворческой деятельностью, совершенствуют свою логистику. Поэтому турецкие вооруженные силы и готовы к Третьей мировой войне в большей степени, чем армии большинства других стран мира.

Напомним, что численность вооруженных сил Турции составляет 355 тысяч человек. В стране действует призывная система комплектования вооруженных сил, а в военное время на военную службу могут быть призваны как мужчины 16-60 лет, так и женщины 20-46 лет, способные носить оружие. Подразделения турецкой армии участвуют в ряде региональных конфликтов в Сирии и Ираке, проводят операции против курдских повстанцев на собственной территории.

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Страны
Ирак
Сирия
Турция
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