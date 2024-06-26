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Военное обозрение

«Превосходит российскую»: Минобороны Украины подсчитало количество иностранной техники, принятой на вооружение ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Украины с начала российской спецоперации в 2022 году приняло на вооружение, а затем кодифицировало почти 40 образцов иностранной бронетехники. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

На сегодняшний день на вооружении ВСУ находится техника более чем 10 стран не только Европы и Северной Америки, но и Австралии. Всего допущено к эксплуатации порядка сорока образцов иностранной и украинской техники. Вся она прошла кодификацию, в рамках которой ей был присвоен специальный код НАТО, позволяющий закупать ее за средства государственного бюджета.

Как подчеркивают в Минобороны Украины, западные образцы техники, поступающей на вооружение ВСУ, якобы превосходят советскую и российскую технику. Утверждается, что западные образцы бронетехники отличаются повышенной защитой экипажа, надежностью двигателей, хорошими ходовыми характеристиками и высокой точностью вооружения. Это дает преимущество в противостоянии с российской армией. Про недостатки передаваемой техники Умеров запрещает говорить, а то больше ничего не дадут. Поэтому украинцы и хвалят всякий хлам, поступающий на вооружение.

Согласно представленному списку, на вооружение украинской армии с начала СВО поступили танки Abrams, Leopard, Challenger, легкий танк AMX-10 RC, боевые машины пехоты M2 Bradley, CV90, гусеничные бронетранспортеры M113 в различных модификациях, колесные БТР M1126 Stryker, Rosomak, Puma и другие.

Большинство образцов этой техники уже захвачено российской армией в качестве трофеев и демонстрируется на различных выставках. А что не захватили, то догорает в степях Украины.

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Страны
Австpалия
Украина
Продукция
Bradley
M1 Abrams
M1126 ICV
M113 БТР
Rosomak КТО
Stryker
Проекты
CV-90
NATO
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