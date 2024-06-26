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Китай впервые в истории человечества доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны

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Фото: Jin Liwang / Globallookpress.com
Фото: Jin Liwang / Globallookpress.com.

Китайский аппарат Chang’e-6 с грунтом с обратной стороны Луны вернулся на Землю

Китай впервые в истории человечества доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает РИА Новости.

Капсула Chang’e-6 с грунтом китайской автоматической межпланетной станции (АМС) Chang’e-6 успешно приземлилась на площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что китайская сторона не предоставила информации о маневрах АМС по выходу с окололунной на околоземную орбиту, которые, вероятно, были совершены 21 июня.

3 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в Китае стартовала ракета Long March-5 Y8 с лунной АМС Chang'e-6. Цель очередной китайской лунной миссии — доставка до двух килограммов образцов реголита с обратной стороны Луны на Землю. Программа Chang'e-6 была рассчитана на 53 дня.

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Страны
Китай
Монголия
Проекты
Луна
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