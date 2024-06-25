Китайский Chang’e-6 с лунным грунтом направился к Земле

SpaceNews: АМС Chang’e-6 с лунным грунтом достигнет Земли 25 июня

Возвращаемый аппарат китайской автоматической межпланетной станции (АМС) Chang’e-6, на борту которого находится реголит с обратной стороны Луны, может достигнуть Земли 25 июня. Об этом пишет SpaceNews.

Издание ссылается на наблюдения радиолюбителей, согласно которым АМС направляется обратно к Земле. SpaceNews подчеркивает, что китайская сторона не предоставила информации о маневрах Chang’e-6 по выходу на околоземную орбиту, которые, вероятно, были совершены 21 июня.

По оценке экспертов, капсула с лунным грунтом приземлится 25 июня в 08:41 по московскому времени в автономном районе Внутренняя Монголия.

3 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в Китае стартовала ракета Long March-5 Y8 с лунной АМС Chang'e-6. Цель очередной китайской лунной миссии — доставка до двух килограммов образцов реголита с обратной стороны Луны на Землю. Программа Chang'e-6 рассчитана на 53 дня.

В случае успеха Chang'e-6 станет первой миссией человечества по доставке образцов реголита с обратной стороны Луны.