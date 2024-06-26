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ТАСС

Советники Трампа предложили лишить Киев помощи в случае отказа от переговоров с РФ

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: AP Photo/ Carlos Osorio

По мнению Кита Келлога и Фреда Флейтца , Россию "удастся уговорить сесть за стол переговоров, пообещав отложить вступление в НАТО на длительный срок"

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Советники экс-президента США Дональда Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Украину американской поддержки, если Киев откажется идти на переговоры с Москвой. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, а если вы не сядете, то поддержка Соединенных Штатов закончится", - сказал Келлог, чьи слова приводит агентство. В то же время в разработанном советниками плане говорится, что Вашингтон должен увеличить помощь Украине, если отказ от переговоров последует со стороны России.

По мнению советников, РФ "удастся уговорить сесть за стол переговоров, пообещав отложить вступление в НАТО на длительный срок". При этом в самом мирном договоре советники Трампа предложили закрепить режим прекращения огня на основе "имеющейся линии фронта". По словам Флейтца, "Украина не должна официально уступать территорию России", хотя Киев "вряд ли сможет восстановить контроль над всей территорией в ближайшей перспективе". Он также отметил, что для "достижения мира" потребуется предоставить Киеву дополнительные гарантии безопасности, которые будут подразумевать "вооружение [страны] до зубов".

Агентство отметило, что это "самый подробный план", связанный с урегулированием украинского конфликта, который был разработан соратниками Трампа. Однако, указывает Reuters, "он ознаменовал бы резкую смену позиции США и встретил бы сопротивление со стороны европейских союзников и самих представителей Республиканской партии".

Как сообщил Флейтц, сам Трамп "положительно отреагировал" на представленный план", но не "согласился с каждым словом". В свою очередь представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг отметил, что только заявления, сделанные самим Трампом или "уполномоченными лицами", могут считаться официальными.

20 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры по урегулированию украинского конфликта хоть завтра, но для этого всем заинтересованным сторонам нужно изучить ее мирные предложения. 

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Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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