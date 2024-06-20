Михаил Мишустин: продукции для нужд СВО по ряду позиций выпущено более 60% от плана 2024 года

ЦАМТО, 19 июня. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по ряду позиций выпущено уже более 60% запланированной для военных нужд в зоне СВО продукции на 2024 год.

"Для решения задач на линии боевого соприкосновения мы продолжаем наращивать производство материально-технических ресурсов. Речь идет о вооружении, военной и спецтехнике. Определены планы поставки этих образцов нашим войскам. По ряду позиций уже выпущено более 60% планируемого годового объема особо востребованной продукции", – отметил М.Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

М.Мишустин подчеркнул необходимость "строго соблюдать установленные сроки и не сбавлять набранный темп", – передает "РИА Новости".