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ТАСС

Салливан: США разрешили бить американским оружием по ВС РФ близ Сумской области

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: Tasos Katopodis/ Getty Images

По словам помощника президента США по национальной безопасности, Украина может "использовать системы ПВО, включая те, что поставляются США, чтобы выводить российские самолеты из строя в небе, даже если они находятся в воздушном пространстве РФ"

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. США считают допустимыми удары американским оружием по российским войскам, находящимся на территории РФ на границе с Сумской областью Украины. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Оно [разрешение использовать американское оружие для ударов по территории РФ] распространяется на все места, где российские войска пересекают границу с российской стороны на украинскую, пытаясь занять украинскую территорию", - сказал он в интервью телекомпании PBS.

На уточняющий вопрос журналиста, распространяется ли разрешение Вашингтона на регионы РФ, граничащие с Сумской областью, Салливан ответил, что США "видели пробные заходы" российских военных на территорию региона. "Это [положение будет] применимо и там", - добавил представитель вашингтонской администрации.

Также Салливан выступил с утверждением, что США "разрешают украинским войскам атаковать" с помощью артиллерии и других средств российские силы, которые отходят на территорию РФ. По словам чиновника, Украина может "использовать системы ПВО, включая те, что поставляются США, чтобы выводить российские самолеты из строя в небе, даже если они находятся в воздушном пространстве РФ".

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что президент Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал шеф американской дипломатии, речь идет только об ударах по районам РФ близ Харькова. При этом он не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти.

Президент России Владимир Путин отметил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производит и поставляет на Украину эти ударные системы, подчеркнул он. Путин предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал 31 мая, что все поставленные на Украину средства поражения большой дальности уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия. 

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