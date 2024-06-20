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ТАСС

Пентагон заявили о возможном увеличении числа мест обучения украинских пилотов на F-16

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Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: topwar.ru

Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер не ответил, сколько украинских пилотов завершат подготовку к тому времени, когда эти самолеты западные страны начнут передавать Киеву

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Количество мест, где украинские пилоты обучаются управлению истребителями F-16, может быть расширено за счет появления новых площадок в странах Европы. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Обучение [украинских пилотов на F-16] проводится как в [американском штате] Аризона, так и в Дании. Есть возможность провести дополнительное обучение в других местах, которые, как вы знаете, готовятся в Европе", - сказал Райдер. Он добавил, что соответствующая программа рассчитана на длительный срок.

Представитель Пентагона при этом не ответил, сколько украинских пилотов завершат подготовку к тому времени, когда эти самолеты западные страны начнут передавать Киеву. Он заявил, что данный вопрос лучше переадресовать украинским властям.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб.

Газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила 14 июня, что украинцы, проходящие обучение для полетов на истребителях F-16, испытывают трудности при освоении программы из-за незнания английского языка.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника. 

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Страны
Дания
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Путин Владимир
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