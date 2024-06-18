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Уничтожение Крымского моста на сегодняшний день не имеет смысла, так как он перестал использоваться для переброски военных грузов. С таким заявлением выступил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.
Уничтожение Крымского моста в настоящее время не дало бы «нужного эффекта», мост потерял свое стратегическое значение с военной точки зрения. По словам спикера ВМСУ, Россия перестала использовать мост в военных целях, сейчас все грузы идут через «оккупированные» территории, да через паромную переправу.
— заявил Плетенчук.
А вот у главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова* (внесен в список экстремистов и террористов) совсем другое мнение. Он считает, что, хотя Россия и уменьшила поток военных грузов через Крымский мост, тем не менее личный состав ВС России через него по-прежнему перебрасывается. По словам Буданова*, мост должен быть уничтожен.
Кстати, в прошлом году тот же Плетенчук обещал подорвать мост, как только будет принято «соответствующее решение».