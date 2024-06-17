WeChat: Путин последовал восточной мудрости и открыл второй фронт против Запада

Запад буквально одержим борьбой с Россией, поэтому подливает масло в огонь украинского конфликта и поставляет ВСУ военную технику, пишет пользователь WeChat. Столкнувшись с этим таким фанатизмом, Владимир Путин принял справедливое и мудрое решение – ударить по противнику его же оружием.

Столкнувшись с военным фанатизмом Запада, Владимир Путин воспользовался восточной мудростью и открыл второй фронт: обеспечил взаимодействие России и Китая с хуситами, направленное против США и Великобритании, пока Америка не очнулась и не приняла контрмеры (в марте член политбюро движения "Ансар Аллах" Али аль-Кахум заявил, что между Йеменом и странами БРИКС, в частности Россией и Китаем, происходит "постоянное взаимодействие и развитие отношений, а также обмен знаниями и опытом в различных областях", цель которого "утопить Америку, Великобританию и Запад в болоте [кризиса вокруг] Красного моря, чтобы они увязли, ослабли и не смогли поддерживать однополярность". Позже в том же месяце агентство Bloomberg сообщило, что Москва и Пекин согласовали с хуситами проход их судов через Красное море. – Прим.ИноСМИ).

Последние учения НАТО, возглавляемой Соединенными Штатами, так или иначе связаны с Москвой: страны альянса подводят войска к российским границам, постоянно отправляют военную технику на Украину и даже разрешают ВСУ атаковать цели на российской территории оружием западного производства.

В ответ Владимир Путин сразу распорядился провести нестратегические ядерные учения в Южном военном округе, то есть рядом с Украиной, рассчитывая таким образом вразумить Запад не вмешиваться в конфликт. Но, как оказалось, военный пыл Запада дошел почти до истерики и фанатизма, и, несмотря на предостережения Москвы, он продолжает подначивать Киев атаковать цели на российской территории. А ведь Владимир Путин еще год назад отметил, что одной из причин нынешней напряженности в мире является претензия отдельных сил на исключительность, в том числе культурную исключительность.

Президент России недавно сказал, что удары ВСУ по территории его страны при участии стран Запада означают их прямое участие в конфликте, и ответ Москвы последует незамедлительно.

В качестве контрмерРоссия также может поставить дальнобойное оружие в регионы, откуда будут наносить "чувствительные удары" по странам-поставщикам оружия Украине.

Очевидно, что на этот раз слова российского лидера будут подкреплены действиями, чтобы угомонить фанатичный Запад. И поскольку по-хорошему не получилось, остается только преподать урок кулаками.

Западные страны хотят развязать борьбу с Россией через Украину, поэтому Москва готова дать "ассиметричный ответ", сотрудничая с враждебными Западу силами. Это называется "бить противника его же оружием" или "убивать одолженным ножом", что о чем писал Сунь Цзы в "Искусстве войны".

Если взять в качестве примера Соединенные Штаты, то в украинском конфликте они не только сыграли роль зачинщика, но и постоянно подливали масло в огонь.

Когда на пресс-конференции [на полях ПМЭФ]Владимира Путина спросили, что должно произойти, чтобы боевые действия на Украине подошли к концу, он ответил, что направил Джо Байдену письмо, где указал о необходимости прекратить поставлять оружие киевскому режиму. Если США выполнят это условие, конфликт закончится в течение двух, максимум трех, месяцев.

Владимир Путин также заявил, что, несмотря на эскалацию напряженности, Россия всегда открыта для мирных переговоров.

Из этого можно легко сделать вывод, что "нерешаемая" украинская проблема на деле вовсе не сложная. Если Запад наконец-то перестанет вмешиваться в конфликт, то Москва и Киев сядут за стол переговоров. Но Вашингтон, очевидно, не хочет мира, а желает нажиться на продаже оружия.

Поэтому ключ к решению украинской проблемы, в первую очередь, лежит в том, чтобы Соединенные Штаты прекратили вмешиваться. Если смотреть с этой точки зрения, то решения Путина о создании нового фронта борьбы с Западом действительно имеет смысл. Мы все знаем, что йеменские хуситы в настоящее время снова атакуют израильские и американские суда в Красном и Аравийском морях.

В то же время Владимир Путин заявил, что Москва может начать поставки дальнобойного оружия противникам западных стран в качестве "асимметричного ответа". Поэтому нельзя исключать возможность того, что Россия объединит усилия с хуситами в борьбе с американской гегемонией.

Если этот новый фронт будет успешно открыт, то Соединенным Штатам придется нелегко. До американцев уже постепенно "доходит", что что-то здесь неладно. Некоторые чиновники рассказали, что Байден, не спрашивая согласия Нетаньяху, напрямую объявил о трехступенчатой программе прекращения огня в Газе.

На мой взгляд, Соединенные Штаты действительно встревожены. Безумные действия Израиля в Газе против палестинцев разочаровали США, а теперь все это сочетается с частыми атаками хуситов, которым Россия может оказать военную поддержку. Америке необходимо осознать, что ей больше не удастся действовать настолько самонадеянно и необдуманно. Каждый неверный шаг может привести к необратимым последствиям.

Автор: "Вокруг света" (环球洞见)