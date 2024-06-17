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Украинские Abrams получили фартуки и «Контакт»

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Фото: Theresa Gualdaram / Globallookpress.com
Фото: Theresa Gualdaram / Globallookpress.com.

Украинские танки M1A1 SA Abrams получили фартуки и динамическую защиту «Контакт»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают оснащать переданные США танки M1A1 SA Abrams дополнительной защитой от дронов-камикадзе. На фотографии доработанных машин обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимках показана пара Abrams, которые получили блоки динамической защиты «Контакт» на верхней лобовой детали корпуса. Также машины оснастили резиновыми фартуками для защиты нижней лобовой детали от ударов FPV-дронами.

Борта и крышу башни танка прикрыли решетчатыми экранами, которые ранее встречались на других Abrams ВСУ. Подобные конструкции устанавливают для защиты от дронов-камикадзе и сбрасываемых с квадрокоптеров снарядов.

Ранее в июне военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил, что танки семейства M1 Abrams, которые весят более 60 тонн, уступают российским машинам по маневренности.

В мае на Украине заметили бронеавтомобиль Senator с массивными решетчатыми экранами для защиты от дронов. Дополнительными конструкциями прикрыли крышу, борта, переднюю часть и корму машины.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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