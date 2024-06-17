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Названы недостатки американских Abrams

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Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters.

Литовкин: танк Abrams уступает российским машинам по маневренности

Американские танки семейства M1 Abrams уступают российским машинам по маневренности. Недостатки «Абрамсов» назвал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с каналом «360».

Он отметил, что Abrams, который создали для борьбы с советскими и российскими танками, «горит как спичка» при встрече с российскими дронами, противотанковыми ракетами и артиллерией.

Литовкин отнес к недостаткам «Абрамса» отсутствие автомата заряжания. По его словам, заряжающему M1 сложно зарядить орудие в тесной башне машины, которая раскачивается при движении по неровностям.

«Abrams очень тяжелый — весит свыше 60 тонн. И несмотря на свой мощный двигатель — полторы тысячи лошадиных сил, — он не очень быстрый, не очень маневренный, а наши танки почти на 20 тонн легче, поэтому они более маневренные, им легче победить в дуэльном бою. (…) Это вообще более крупный танк, чем наш, — почти под три метра высотой. Наши танки — два метра 20 сантиметров. А чем больше машина, тем в нее легче попасть», — сказал он.

Ранее РИА Новости назвало новый американский танк, который создадут на замену Abrams, кошмаром для Пентагона. Военное ведомство США заключило контракт с компанией General Dynamics на создание следующего поколения Abrams. Танк может получить новое орудие и автомат заряжания.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
General Dynamics
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