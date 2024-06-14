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В России оценили американский «кошмар для русских»

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Танк M1 Abrams. Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters
Танк M1 Abrams. Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters.

РИА Новости: новый американский танк станет «кошмаром для Пентагона»

Новый американский танк, создаваемый на замену Abrams, которые западные СМИ окрестили «кошмаром для русских», может стать «кошмаром для Пентагона». Такую оценку привело агентство РИА Новости.

«Пентагон заключил контракт с General Dynamics на производство следующего поколения танка Abrams. От глубокой модернизации отказались — армия США получит полностью новую машину», — говорится в публикации.

Там отмечается, что решение о создании новой машины связано с ситуацией, сложившейся с применением западных танков в ходе конфликта на Украине.

Хотя детали о новом танке пока не сообщаются, известно, что он получит, в частности, новую пушку и автомат заряжания, а также необитаемую башню. Кроме того, планируется сократить общую массу машины.

Агентство заключает, что подобный амбициозный план может из «кошмара для русских» превратиться в «кошмар для Пентагона и вашингтонской администрации».

Ранее бригадный генерал Джеффри Норман, возглавляющий команду по разработке боевых машин следующего поколения, в беседе с изданием Breaking Defense признал, что США извлекают некоторые уроки из-за неудачи танков Abrams на Украине.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Компании
General Dynamics
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