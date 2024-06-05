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Американский генерал признал неудачу танков Abrams на Украине

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Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters.

Генерал Норман: США извлекают некоторые уроки из-за неудач Abrams на Украине

США извлекают некоторые уроки из-за неудачи танков Abrams на Украине, признал в беседе с изданием Breaking Defense бригадный генерал Джеффри Норман, возглавляющий команду по разработке боевых машин следующего поколения.

По его словам, для всех боевых машин «настоящей проблемой» стали FPV-дроны, поражающие технику сверху. Норман отметил, что «Abrams исключительно хорошо защищен от угроз прямого огня, исходящих от других танков и других боевых машин», однако он «не спроектирован для защиты от тех угроз атаки сверху, которые наблюдаются сейчас [на Украине]».

Бригадный генерал рассказал, что Abrams версии M1E3 получит защиту от атак сверху — речь идет об активной защите, которая будет отражать воздушные угрозы: противотанковые управляемые ракеты, реактивные гранатометы и дроны-камикадзе.

В сентябре 2023 года издание сообщило, что армия США планирует провести «более агрессивную» модернизацию танка M1 Abrams, сделав его более легким. Модернизированный танк версии M1E3 сможет прослужить до 2040-х годов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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