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В США рассказали о «более агрессивной» модернизации танка Abrams

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Американский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Patrick Albright

Армия США планирует провести «более агрессивную» модернизацию танка M1 Abrams, сделав его более легким. Модернизированный M1E3 сможет прослужить до 2040-х годов. Об этом пишет Breaking Defense со ссылкой на представителей армии.

Исполнительный директор программы сухопутных боевых систем армии генерал-майор Гленн Дин отметил, что Abrams больше не может наращивать свои возможности без увеличения веса, поэтому необходимо сократить создаваемую им нагрузку на логистику.

Также представители армии подчеркнули необходимость оптимизации живучести танка. «Мы должны оптимизировать мобильность и живучесть Abrams, чтобы танк мог продолжать сближаться с противником и уничтожать его в качестве главного хищника на будущих полях сражений», — сказал бригадный генерал Джеффри Норман, возглавляющий команду по разработке боевых машин нового поколения.

Отмечается, что армия США и компания General Dynamics Land Systems рассматривали план модернизации танков в рамках программы SEP (System Enhancement Package) v4, но ее закрыли, а новый проект получил название M1E3 Abrams. В него войдут улучшения, которые позволят эксплуатировать Abrams в течение 2040-х годов. Эксплуатацию модернизированной машины могут начать в 2030 году.

В сообщении уточнили, что обозначение «E» говорит о более глубокой работе, чем незначительная модернизация. Военные планируют использовать лучшие решения M1A2 SEP v4, которые объединят с новыми стандартами архитектуры модульных систем. Это позволит со временем оперативно внедрять новые технологии для создания «более живучего и легкого танка».

В июле 2022 года издание 19FortyFive писало, что танк M1A2 SEP v4 планируют оснастить новым прицелом с тепловизором третьего поколения и тактическим планшетом Leonardo DRS.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
General Dynamics
Leonardo
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