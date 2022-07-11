В США рассказали о танке с «бронированным iPad»

Американский танк M1A2 Abrams в ходе модернизации получит новое электронное оборудование и тактический планшет. В публикации 19FortyFive рассказали о версии SEP v4 (System Enhancement Package version 4), которую оснастят «бронированным iPad».

В основе модернизации машины лежит новый прицел с тепловизором третьего поколения. Также в систему управления огнем танка включат новый лазерный целеуказатель и дальномер. В 2021 году компания General Dynamics Land Systems получила дополнительный контракт на модернизацию танков. В рамках соглашения боевые машины получат новое программное обеспечение.

«Экипаж также будет использовать установленный планшет семейства вычислительных систем от Leonardo DRS, который действует как “бронированный iPad”», — пишет 19FortyFive.

Испытания новых компонентов начались в 2021 году. Модернизация серийных танков продолжится до 2023 года. Считается, что к 2025 году Abrams сможет работать с новым оборудованием и программным обеспечением. Улучшенная система управления огнем SEP v4 повысит эффективность поражения целей в неблагоприятных погодных условиях.

В апреле в публикации 19FortyFive отметили, что новый прицел Abrams M1A2 SEPv4 увеличит дальность обнаружения целей. Тепловизор третьего поколения интегрируют в прицелы наводчика и командира.