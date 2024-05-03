На Украине заключили в антидроновую клетку канадского «Сенатора»

На Украине заметили бронеавтомобиль Senator с антидроновой клеткой

Украинские военные оснастили переданный Канадой бронеавтомобиль Senator («Сенатор») сплошными решетчатыми экранами для защиты от дронов. Об этом пишет Defence Blog.

Машина получила каркас, на котором закрепили дополнительные экраны для защиты крыши, бортов, передней части и кормы. Подобные экраны, которые уже замечали в зоне спецоперации, устанавливают для защиты от ударов дронами-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов.

Заключенный в антидроновую клетку Senator построили на шасси пикапа Ford F-550. Бронирование машины выдерживает обстрел автоматными пулями с дистанции 30 метров, а V-образное днище обеспечивает стойкость к подрыву до шести килограммов тротила.

В апреле стало известно, что российские военные оснастили бронеавтомобиль З-СТС (защищенное специальное транспортное средство) «Ахмат» комплектом решетчатых экранов, которые обеспечивают тотальную защиту от дронов-камикадзе.

В том же месяце в зоне проведения спецоперации заметили российский танк Т-72, который оснастили сплошным козырьком для защиты крыши корпуса и башни от беспилотников.