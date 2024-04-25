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Бронированный «Ахмат» получил тотальную защиту

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Броневики З-СТС "Ахмат"
Броневики З-СТС "Ахмат".
Источник изображения: topwar.ru

Бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат» получил всеракурсную защиту от дронов

Российский бронеавтомобиль З-СТС (защищенное специальное транспортное средство) «Ахмат» получил комплект решетчатых экранов, обеспечивающих тотальную защиту от дронов-камикадзе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».



Канал опубликовал ролик, демонстрирующий доработанную в полевых условиях машину. «Ахмат» получил каркас, на который натянули решетки. Дополнительные экраны защищают крышу, корму, переднюю часть и борта машины от ударов маневренных FPV-дронов и барражирующих боеприпасов. Также экраны могут защитить от снарядов, которые сбрасывают с квадрокоптеров.

Помимо решетчатых экранов, бронеавтомобиль оснастили стальными листами для защиты ходовой части.

«Ахмат», который разработали с учетом опыта спецоперации за 25 дней, построен на серийном трехосном шасси с колесной формулой 6х6. Бронирование машины обеспечивает защиту от пуль крупнокалиберных пулеметов, а также осколков мин и артиллерийских снарядов.

Ранее в апреле в зоне проведения специальной военной операции заметили российский танк Т-72 с необычным антидроновым козырьком, прикрывающим крышу и борта машины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
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