Атаковать и защищаться: как в ВС РФ учат управлять дронами и подавлять их

Новости о результативном применении нашими войсками БПЛА в ходе проведения специальной военной операции (СВО) приходят ежедневно. Воздушные помощники задействованы сегодня в интересах едва ли не каждого подразделения, находящегося на переднем крае. При этом в ряде случаев БПЛА давно превратились уже не во вспомогательное разведывательное, а в боевое средство (взять те же FPV-дроны). По сути, активное использование в ходе СВО беспилотников различных типов стало одной из примет изменившейся тактики ведения боевых действий, свидетельством практического внедрения обновленных подходов и технологий современного боя.

С недавних пор в Вооруженных силах РФ введена новая военно-учетная специальность — оператор БПЛА. При подготовке специалистов этого профиля отрабатывается не только применение своих беспилотников, но и противодействие дронам противника. Одними из первых к освоению подобной гибридной программы приступили в окружном учебном центре Ленинградского военного округа. Этот проект подготовки реализован здесь при участии НИИ "Вектор" (в составе холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") — крупнейшего российского разработчика и производителя различных систем обнаружения и противодействия БПЛА.

Управление от первого лица

Здесь учат летать на FPV-дронах (от английского First Person View — "вид от первого лица"). К услугам курсантов — четыре учебных класса, оснащенных всем необходимым. Например, в тренажерном классе занятия проходят на 15 компьютерах с симуляторами, имеются также два тренажера типа "Небо". Кроме того, для обучающихся оборудованы классы противодействия БПЛА, топографии и технического обслуживания. Практические занятия проходят на одном из полигонов Ленинградского военного округа.

Надо понимать, что если для управления распространенными коммерческими коптерами (типа DJI Mavic, Autel и другими) каких-то специфических умений не требуется, то для управления FPV-дронами необходимы особые навыки. Именно поэтому полноценную подготовку по данной программе ежемесячно проходят около 30 военнослужащих. Большинство из них — участники боевых действий, прибывшие из районов проведения спецоперации для повышения квалификации или освоения новой специальности. Здесь же проходят обучение новобранцы, поступившие на военную службу по контракту и готовящиеся пополнить ряды Вооруженных сил.

При этом, как отмечают инструкторы этого учебного центра, далеко не все обучаемые в итоге становятся специалистами управления БПЛА. В случае если квалификация не дотягивает до нужного уровня, обучаемым предлагают сосредоточиться на подготовке по другим направлениям, к примеру в качестве техника. Свои умельцы в подразделениях беспилотной авиации всегда востребованы.

© АО "НИИ "Вектор" Источник изображения: © АО "НИИ "Вектор"

На одном из учебных мест курсанты осваивают навыки как раз технического обслуживания дронов. "Наша задача — научить людей не только летать, но и настраивать аппарат и даже чинить его в случае неисправности", — поясняет командир учебного взвода операторов БПЛА.

Он отмечает, что по итогам обучения центр выпускает специалистов, по сути, широкого профиля.

Допустим, в большой авиации есть четкое разделение труда. Я считаю, что и в беспилотной авиации должны быть операторы, управляющие непосредственно летательными аппаратами, операторы по полезной нагрузке и, конечно, технические специалисты, способные отремонтировать, обслужить, перепрограммировать дрон. Сегодня порой не хватает именно профи по содержанию беспилотников, по их прошивке

командир учебного взвода операторов БПЛА

Подготовка в режиме "нон-стоп"

Занятия в учебном центре проводятся ежедневно и без выходных. Порядка четверти всего образовательного процесса отведено на теорию, остальное составляют практические занятия. Среди инструкторов немало тех, кто обладает боевым опытом, полученным в ходе участия в СВО. Многие профессионально следят за тенденциями в сфере развития беспилотной авиации, отслеживают новости, связанные с использованием беспилотников в зоне спецоперации, стараясь внедрять в обучение те или иные интересные находки.

© АО "НИИ "Вектор" Источник изображения: © АО "НИИ "Вектор"

"Изучаем информацию, которую выкладывает в открытый доступ противник, — говорит командир учебного взвода операторов БПЛА. — Кроме того, мы находимся на постоянной связи с нашими выпускниками: те сразу сообщают, если где-то на ЛБС появилось что-то новое, а мы уже это учитываем в процессе занятий здесь. В общем, делаем все, чтобы из нашего учебного центра выходили люди максимально подготовленными".

На полигоне обучающиеся разделены на пары: один управляет дроном в небе, напарник в это время на земле готовит аппарат для следующего запуска. Практика подсказала, что отправлять на обучение лучше тех специалистов, которые уже служат вместе. Это помогает в плане укрепления коммуникативных навыков, оттачивания взаимодействия. Такие ребята, что называется, понимают друг друга с полуслова. В последние месяцы в обучении операторов БПЛА внедрен порядок, при котором готовятся уже не отдельные специалисты, а сразу расчеты. Непосредственно во время учебного процесса военнослужащие проходят слаживание, то есть отправляются в зону проведения спецоперации полностью готовыми к боевой работе.

"В конечном итоге мы должны выпустить слаженный экипаж, который должен быть готов сразу после выпуска выполнить любую задачу, не тратя время на притирку друг к другу на месте, — отмечают инструкторы учебного центра. — Не секрет, что в бою личный состав зачастую общается жестами. Поэтому парни должны научиться понимать друг друга с полувзгляда".

На подготовку в этот учебный центр Ленинградского военного округа прибывают самые разные люди. Есть и совсем "зеленые" новички, но бывает, что проверить себя приходят и признанные мастера своего дела.

В прошлый учебный период половину одной из групп укомплектовали курсантами, уже имеющими навыки операторов FPV-дронов. Летали они очень хорошо, многим спортсменам могли бы дать фору. Очень помогли нам при обучении той части учебной группы, чей уровень знаний оказался невысоким

инструктор учебного центра

К слову, во время обучения в этом учебном центре идет постоянный обмен опытом. Передаются те нюансы, которые впоследствии оказываются не лишними даже в копилке знаний опытных специалистов.

Щит и меч беспилотной авиации

Учебный процесс в этом центре вобрал в себя два ключевых направления — собственно применение беспилотников и противодействие им. Во втором случае в качестве учебного пособия используются уникальные разработки НИИ "Вектор", в том числе те, которые уже активно применяются для защиты объектов критической инфраструктуры от нападений БПЛА.

"Речь идет в том числе о поставленных НИИ "Вектор" комплексах "Серп-ВС5" и "Серп-ВС6" (автоматизированные устройства радиоэлектронного подавления малых дронов — прим. ТАСС), — рассказывает начальник лаборатории систем мониторинга института Игорь Павлов. — Интересно, что один из них используется не только в учебных, но и в практических целях — для охраны самого учебного центра".

Комплекс "Серп-ВС5" Источник изображения: © АО "НИИ "Вектор"

Учащиеся осваивают также применение антидроновых ружей на примере аппаратов "Днепр", предназначенных для подавления каналов связи, управления и навигации БПЛА. Из представленных сегодня на рынке эти ружья — одни из самых легких по весу, однако они способны обеспечить противодействие беспилотникам сразу в пяти частотных диапазонах.

До начала СВО о наличии различных устройств противодействия БПЛА мало кто знал, так как особой надобности в их активном применении не было. Спецоперация дала им новую жизнь

Игорь Павлов

начальник лаборатории систем мониторинга НИИ "Вектор"

Инструкторы этого учебного центра положительно оценивают комплексную программу обучения, которая позволяет учить не только управлению беспилотниками, но и владению средствами обнаружения и противодействия дронам. "Время диктует необходимость уметь применять любые устройства, — отмечает командир учебного взвода операторов БПЛА. — Наш специалист должен и уметь летать, и понимать, как обнаружить и подавить вражеский дрон, владеть навыками работы с соответствующей аппаратурой. Все это пригодится в реальном бою".

Сегодня представители НИИ "Вектор" продолжают консультировать инструкторов учебного центра, обеспечивают им необходимую техническую поддержку. "Взаимодействуем регулярно. В перспективе считаем, что количество обучающихся можно будет даже увеличить. Готовить не 30, а 60 или даже 90 человек. Будет нужно — оборудуем несколько классов, оснащенных нашими устройствами анти-БПЛА", — подчеркивает Павлов.

Специалисты этого института не просто предоставили учебные пособия — они разработали учебно-методическую программу по анти-БПЛА, оснастили один из учебных классов, провели занятия с инструкторским составом. Уместно отметить, что содействовал процессам запуска новой программы губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Именно он стал инициатором организации класса по управлению беспилотниками. В свою очередь, специалисты НИИ "Вектор" предложили оборудовать еще и класс по обнаружению беспилотников и их противодействию. В будущем же, как считают представители института, учебная программа в части отработки способов защиты от БПЛА должна быть расширена и дополнена. Кроме того, в НИИ "Вектор" полагают, что нужно не только уметь эксплуатировать технику, но и понимать сами основы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы применять их более результативно.

Предлагается учить не просто операторов, а давать людям базовые понятия о функционале средств РЭБ, об имеющихся видах помех, их воздействии на технику. Понятно, что за месяц учебы все не объять, по-серьезному радиоэлектронной борьбе учат годами. Но, по крайней мере, военнослужащие будут понимать свои действия

Игорь Павлов

начальник лаборатории систем мониторинга НИИ "Вектор"

На практическое освоение средств обнаружения и противодействия БПЛА у будущих операторов дронов уходит несколько занятий. Каждый урок в целом устроен так, что одна часть учебной группы летает, а вторая — "сажает" аппараты, используя средства подавления, в том числе упомянутые комплексы "Серп" и антидроновые ружья "Днепр".

К слову, операторы БПЛА осваивают особенности применения своих устройств и с точки зрения противодействия помехам. "Допустим, во время полета пошли задержки по управлению, по видеосигналу, — говорит один из инструкторов, — значит, надо либо опустить аппарат ниже, либо уйти в сторону. Это важный момент".

В практических занятиях на полигоне одновременно задействованы до 10–15 человек. Так учебный процесс проходит с максимальной эффективностью. "Надо успевать заряжать аккумуляторы. К тому же, если одновременно в небе будут находиться три десятка аппаратов, то это будет нагромождение", — говорит командир учебного взвода.

Теоретическая подготовка идет по своему плану. "Есть вопросы технического характера, их тоже необходимо изучить, — отмечает взводный. — А еще до первых реальных полетов нужно в обязательном порядке пройти обучение на тренажерах — в общей сложности порядка 50 часов. Время каждого занятия регламентировано: два часа — теория, столько же — занятия на тренажерах".

Командир взвода отмечает, что сегодня приоритетное внимание уделяется безопасности операторов БПЛА. Например, расчеты сейчас все чаще используют ретрансляторы, позволяющие осуществлять запуск удаленно, из укрытий. Есть подвижки и в плане организации ремонта, обслуживания, прошивки дронов. Специалистов, способных выполнять подобные манипуляции, становится все больше.

Сейчас применение FPV-дронов в ходе СВО стало уже будничной практикой. Не случайно опытные профессионалы уже соревнуются в мастерстве ювелирного владения своими беспилотниками.

"Один наш выпускник сумел направить свой дрон четко в дверь полуподвального помещения, где находился враг, причем сигнал от аппарата был уже очень слабым, — делится результатами боевой работы одного из своих воспитанников командир учебного взвода. — Дрон был оснащен мощным зарядом, в итоге удалось уничтожить большое количество живой силы противника. А ведь этот специалист обучался у нас практически с нуля".

Екатерина Адамова