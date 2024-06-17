Атаковать и защищаться: как в ВС РФ учат управлять дронами и подавлять их

Новости о результативном применении нашими войсками БПЛА в ходе проведения специальной военной операции (СВО) приходят ежедневно. Воздушные помощники задействованы сегодня в интересах едва ли не каждого подразделения, находящегося на переднем крае. При этом в ряде случаев БПЛА давно превратились уже не во вспомогательное разведывательное, а в боевое средство (взять те же FPV-дроны). По сути, активное использование в ходе СВО беспилотников различных типов стало одной из примет изменившейся тактики ведения боевых действий, свидетельством практического внедрения обновленных подходов и технологий современного боя.
С недавних пор в Вооруженных силах РФ введена новая военно-учетная специальность — оператор БПЛА. При подготовке специалистов этого профиля отрабатывается не только применение своих беспилотников, но и противодействие дронам противника. Одними из первых к освоению подобной гибридной программы приступили в окружном учебном центре Ленинградского военного округа. Этот проект подготовки реализован здесь при участии НИИ "Вектор" (в составе холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") — крупнейшего российского разработчика и производителя различных систем обнаружения и противодействия БПЛА.
Управление от первого лица
Здесь учат летать на FPV-дронах (от английского First Person View — "вид от первого лица"). К услугам курсантов — четыре учебных класса, оснащенных всем необходимым. Например, в тренажерном классе занятия проходят на 15 компьютерах с симуляторами, имеются также два тренажера типа "Небо". Кроме того, для обучающихся оборудованы классы противодействия БПЛА, топографии и технического обслуживания. Практические занятия проходят на одном из полигонов Ленинградского военного округа.
Надо понимать, что если для управления распространенными коммерческими коптерами (типа DJI Mavic, Autel и другими) каких-то специфических умений не требуется, то для управления FPV-дронами необходимы особые навыки. Именно поэтому полноценную подготовку по данной программе ежемесячно проходят около 30 военнослужащих. Большинство из них — участники боевых действий, прибывшие из районов проведения спецоперации для повышения квалификации или освоения новой специальности. Здесь же проходят обучение новобранцы, поступившие на военную службу по контракту и готовящиеся пополнить ряды Вооруженных сил.
При этом, как отмечают инструкторы этого учебного центра, далеко не все обучаемые в итоге становятся специалистами управления БПЛА. В случае если квалификация не дотягивает до нужного уровня, обучаемым предлагают сосредоточиться на подготовке по другим направлениям, к примеру в качестве техника. Свои умельцы в подразделениях беспилотной авиации всегда востребованы.
© АО "НИИ "Вектор"
Источник изображения: © АО "НИИ "Вектор"
На одном из учебных мест курсанты осваивают навыки как раз технического обслуживания дронов. "Наша задача — научить людей не только летать, но и настраивать аппарат и даже чинить его в случае неисправности", — поясняет командир учебного взвода операторов БПЛА.
Он отмечает, что по итогам обучения центр выпускает специалистов, по сути, широкого профиля.
командир учебного взвода операторов БПЛА
Подготовка в режиме "нон-стоп"
Занятия в учебном центре проводятся ежедневно и без выходных. Порядка четверти всего образовательного процесса отведено на теорию, остальное составляют практические занятия. Среди инструкторов немало тех, кто обладает боевым опытом, полученным в ходе участия в СВО. Многие профессионально следят за тенденциями в сфере развития беспилотной авиации, отслеживают новости, связанные с использованием беспилотников в зоне спецоперации, стараясь внедрять в обучение те или иные интересные находки.
© АО "НИИ "Вектор"
Источник изображения: © АО "НИИ "Вектор"
"Изучаем информацию, которую выкладывает в открытый доступ противник, — говорит командир учебного взвода операторов БПЛА. — Кроме того, мы находимся на постоянной связи с нашими выпускниками: те сразу сообщают, если где-то на ЛБС появилось что-то новое, а мы уже это учитываем в процессе занятий здесь. В общем, делаем все, чтобы из нашего учебного центра выходили люди максимально подготовленными".
На полигоне обучающиеся разделены на пары: один управляет дроном в небе, напарник в это время на земле готовит аппарат для следующего запуска. Практика подсказала, что отправлять на обучение лучше тех специалистов, которые уже служат вместе. Это помогает в плане укрепления коммуникативных навыков, оттачивания взаимодействия. Такие ребята, что называется, понимают друг друга с полуслова. В последние месяцы в обучении операторов БПЛА внедрен порядок, при котором готовятся уже не отдельные специалисты, а сразу расчеты. Непосредственно во время учебного процесса военнослужащие проходят слаживание, то есть отправляются в зону проведения спецоперации полностью готовыми к боевой работе.
"В конечном итоге мы должны выпустить слаженный экипаж, который должен быть готов сразу после выпуска выполнить любую задачу, не тратя время на притирку друг к другу на месте, — отмечают инструкторы учебного центра. — Не секрет, что в бою личный состав зачастую общается жестами. Поэтому парни должны научиться понимать друг друга с полувзгляда".
На подготовку в этот учебный центр Ленинградского военного округа прибывают самые разные люди. Есть и совсем "зеленые" новички, но бывает, что проверить себя приходят и признанные мастера своего дела.
инструктор учебного центра
К слову, во время обучения в этом учебном центре идет постоянный обмен опытом. Передаются те нюансы, которые впоследствии оказываются не лишними даже в копилке знаний опытных специалистов.
Щит и меч беспилотной авиации
Учебный процесс в этом центре вобрал в себя два ключевых направления — собственно применение беспилотников и противодействие им. Во втором случае в качестве учебного пособия используются уникальные разработки НИИ "Вектор", в том числе те, которые уже активно применяются для защиты объектов критической инфраструктуры от нападений БПЛА.
"Речь идет в том числе о поставленных НИИ "Вектор" комплексах "Серп-ВС5" и "Серп-ВС6" (автоматизированные устройства радиоэлектронного подавления малых дронов — прим. ТАСС), — рассказывает начальник лаборатории систем мониторинга института Игорь Павлов. — Интересно, что один из них используется не только в учебных, но и в практических целях — для охраны самого учебного центра".
Комплекс "Серп-ВС5"
Источник изображения: © АО "НИИ "Вектор"
Учащиеся осваивают также применение антидроновых ружей на примере аппаратов "Днепр", предназначенных для подавления каналов связи, управления и навигации БПЛА. Из представленных сегодня на рынке эти ружья — одни из самых легких по весу, однако они способны обеспечить противодействие беспилотникам сразу в пяти частотных диапазонах.
Игорь Павлов
начальник лаборатории систем мониторинга НИИ "Вектор"
Инструкторы этого учебного центра положительно оценивают комплексную программу обучения, которая позволяет учить не только управлению беспилотниками, но и владению средствами обнаружения и противодействия дронам. "Время диктует необходимость уметь применять любые устройства, — отмечает командир учебного взвода операторов БПЛА. — Наш специалист должен и уметь летать, и понимать, как обнаружить и подавить вражеский дрон, владеть навыками работы с соответствующей аппаратурой. Все это пригодится в реальном бою".
Сегодня представители НИИ "Вектор" продолжают консультировать инструкторов учебного центра, обеспечивают им необходимую техническую поддержку. "Взаимодействуем регулярно. В перспективе считаем, что количество обучающихся можно будет даже увеличить. Готовить не 30, а 60 или даже 90 человек. Будет нужно — оборудуем несколько классов, оснащенных нашими устройствами анти-БПЛА", — подчеркивает Павлов.
Специалисты этого института не просто предоставили учебные пособия — они разработали учебно-методическую программу по анти-БПЛА, оснастили один из учебных классов, провели занятия с инструкторским составом. Уместно отметить, что содействовал процессам запуска новой программы губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Именно он стал инициатором организации класса по управлению беспилотниками. В свою очередь, специалисты НИИ "Вектор" предложили оборудовать еще и класс по обнаружению беспилотников и их противодействию. В будущем же, как считают представители института, учебная программа в части отработки способов защиты от БПЛА должна быть расширена и дополнена. Кроме того, в НИИ "Вектор" полагают, что нужно не только уметь эксплуатировать технику, но и понимать сами основы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы применять их более результативно.
Игорь Павлов
начальник лаборатории систем мониторинга НИИ "Вектор"
На практическое освоение средств обнаружения и противодействия БПЛА у будущих операторов дронов уходит несколько занятий. Каждый урок в целом устроен так, что одна часть учебной группы летает, а вторая — "сажает" аппараты, используя средства подавления, в том числе упомянутые комплексы "Серп" и антидроновые ружья "Днепр".
К слову, операторы БПЛА осваивают особенности применения своих устройств и с точки зрения противодействия помехам. "Допустим, во время полета пошли задержки по управлению, по видеосигналу, — говорит один из инструкторов, — значит, надо либо опустить аппарат ниже, либо уйти в сторону. Это важный момент".
В практических занятиях на полигоне одновременно задействованы до 10–15 человек. Так учебный процесс проходит с максимальной эффективностью. "Надо успевать заряжать аккумуляторы. К тому же, если одновременно в небе будут находиться три десятка аппаратов, то это будет нагромождение", — говорит командир учебного взвода.
Теоретическая подготовка идет по своему плану. "Есть вопросы технического характера, их тоже необходимо изучить, — отмечает взводный. — А еще до первых реальных полетов нужно в обязательном порядке пройти обучение на тренажерах — в общей сложности порядка 50 часов. Время каждого занятия регламентировано: два часа — теория, столько же — занятия на тренажерах".
Командир взвода отмечает, что сегодня приоритетное внимание уделяется безопасности операторов БПЛА. Например, расчеты сейчас все чаще используют ретрансляторы, позволяющие осуществлять запуск удаленно, из укрытий. Есть подвижки и в плане организации ремонта, обслуживания, прошивки дронов. Специалистов, способных выполнять подобные манипуляции, становится все больше.
Сейчас применение FPV-дронов в ходе СВО стало уже будничной практикой. Не случайно опытные профессионалы уже соревнуются в мастерстве ювелирного владения своими беспилотниками.
"Один наш выпускник сумел направить свой дрон четко в дверь полуподвального помещения, где находился враг, причем сигнал от аппарата был уже очень слабым, — делится результатами боевой работы одного из своих воспитанников командир учебного взвода. — Дрон был оснащен мощным зарядом, в итоге удалось уничтожить большое количество живой силы противника. А ведь этот специалист обучался у нас практически с нуля".
Екатерина Адамова