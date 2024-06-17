Трамп пообещал Нурмагомедову остановить конфликт на Украине в случае победы на выборах

Спортсмен встретился с бывшим лидером США на турнире UFC 302, который проходил в Ньюарке в начале июня

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что пообещал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову остановить конфликт на Украине в случае победы на президентских выборах в ноябре.

"Хабиб подошел ко мне после боя <...>. Он очень умный. Думаю, он хороший друг [президента России Владимира] Путина. Он сказал, что мы должны прекратить убийства. И это правда. Думаю, я бы смог остановить эту войну. Сразу после выборов, если я одержу победу, я остановлю войну", - сказал Трамп в интервью YouTube-каналу Impaulsive, пояснив, что речь шла о конфликте между Россией и Украиной.

Спортсмен встретился с Трампом на турнире UFC 302, который проходил в Ньюарке (штат Нью-Джерси) в начале июня. Трамп посетил бой Ислама Махачева и американца Дастина Порье. Нурмагомедов был тогда секундантом Махачева.

Ранее менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов сообщил ТАСС, что спортсмен говорил с Трампом о палестино-израильском конфликте. Экс-президент также сказал тогда, что всегда болел за Нурмагомедова и что он его любимый боец.

Трамп, вновь претендующий на пост президента США, неоднократно утверждал, что смог бы остановить конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом. Он также заявлял, что при нем не было бы боевых действий ни на Украине, ни в секторе Газа.