Министерство обороны России получило еще одну партию самолетов Як-130

Как сообщило 10 июня 2024 года ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, в составе Госкорпорации Ростех), входящий в ее состав Иркутский авиационный завод изготовил и передал Министерству обороны России партию учебно-боевых самолетов Як-130. Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту постоянной дислокации.

Один из переданных ВКС России учебно-боевых самолетов Як-130 новой постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). Иркутск, июнь 2024 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Учебно-боевой самолет Як-130, разработанный ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех), отличается превосходной маневренностью и современным комплексом БРЭО, характерными для новейших боевых самолетов.

"В августе этого года Иркутский авиационный завод отметит свое 90-летие, и на протяжении всех этих лет выполнение государственного оборонного заказа оставалось одним из ключевых приоритетов предприятия. На текущем этапе значительные ресурсы завода также сосредоточены на выполнении задач по поставками истребителей Су-30СМ и учебно-боевых Як-130 под нужды армии и флота. Як-130, выпускаемые в Иркутске, сегодня играют важную роль в практической подготовке летчиков Воздушно-космических сил", - отметил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Со стороны bmpd укажем, что таким образом, Иркутский авиационный завод (ИАЗ) ОАК передал Министерству обороны России первую в 2024 году изготовленную им партию учебно-боевых самолетов Як-130. Как обычно в последнее время, ОАК в своем пресс-релизе не сообщала количество поставленных Министерству обороны России в данной партии самолетов, а в официальных фото- и видеоматериалах их бортовые номера были заретушированы.

Видимо, переданные теперь ВКС России самолёты Як-130 новой постройки ИАЗ являются пятой партией самолетов этого типа, построенных в рамках контракта на поставку 25 машин Як-130 для ВКС России, заключенного Министерством обороны России с ОАК 25 августа 2020 года.

Первоначально в рамках этого контракта, по известным данным, Министерству обороны России были переданы две партии всего по два самолета Як-130 в каждой - одна в декабре 2021 года и вторая в ноябре 2022 года. В 2023 году были переданы две партии самолетов Як-130 - одна в июле 2023 года и вторая в декабре 2023 года.

Министерство обороны России с 2009 года по начало 2023 года по различным контрактам получило суммарно 120 самолетов Як-130 - из них 12 первых двух серий были построены на АО "Нижегородский авиационный завод "Сокол", а остальные - на Иркутском авиационном заводе.

Два из переданных ВКС России учебно-боевых самолетов Як-130 новой постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). Иркутск, июнь 2024 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"