Эксперт рассказал о производстве гаубиц в 90-е, несмотря на призывы с высоких трибун

Главный конструктор машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" Елтуган Сыздыков добавил, что разработчики вооружений знали, что их труд будет востребован

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Выпуск гаубиц в России не прекращался даже в 1990-е годы, несмотря на призывы с высоких трибун, так как разработчики понимали, что они еще будут востребованы. Об этом заявил первый заместитель гендиректора, главный конструктор машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" (Московская область), где создаются передовые образцы ракетной техники, Елтуган Сыздыков.

"Через месяц, в июле, исполнится ровно 30 лет, как на заседании правительства Российской Федерации, с высокого государственного уровня, был задан вопрос: "а зачем нам гаубицы?" Вот те руководители государства тогда так понимали роль и место России в международных отношениях. Сегодня Россия сильная, самостоятельная, какой должна быть, и всегда была, кроме небольших промежутков времени, которые не являются показателями. Так вот, в те 90-е годы, мы, разработчики вооружения, прекрасно понимая, что плоды нашего труда еще будут востребованы, не прекращали свою деятельность, понимая, что наше время еще настанет - Россия другой быть не может", - сказал он на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий за 2023 год.

Он добавил, что "реалии сегодняшнего дня еще раз подтверждают слова, которые давно были сказаны, что у России только два союзника - армия и флот". "Поэтому разрешите набраться наглости и поблагодарить лично вас, Владимир Владимирович, за ту Россию, которую вы возродили вновь как суверенное государство, и продолжаете упорно трудиться в этом многотрудном пути", - отметил Сыздыков.