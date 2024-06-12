Эксперт: второй этап учений МО РФ может стать последним "русским предупреждением" Западу

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что обычно военное ведомство не раскрывают общий план и этапы учений, а демонстрирует в информационном поле применение определенных боеприпасов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Второй этап учений российских нестратегических ядерных сил может стать последним "русским предупреждением" Западу, который продолжает эскалировать напряженность. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Он отметил, что Минобороны РФ во вторник на кадрах с учений продемонстрировало размещение тактического ядерного оружия в том числе на стратегических бомбардировщиках уровня Ту-22М3, а также истребителях МиГ-31.

"То есть в принципе размах есть. <...> Поэтому в этом смысле, я думаю, что этот второй этап учений - это, что называется, последнее русское предупреждение. В том плане, что если они (Запад - прим. ТАСС) не прекратят эскалировать напряженность, наверное, пора уже приступить к демонстрации каких-то, например, учебных ядерных ударов, если будет соответствующее решение", - сказал Михайлов.

Собеседник агентства указал на то, что обычно военное ведомство не раскрывают общий план и этапы учений, а демонстрирует в информационном поле применение определенных боеприпасов. "Поэтому мы периодически наблюдаем за стратегическими учениями нашей ядерной триады, которые во многом похожи на эти специальные учения по отработке применения практических ядерных боеприпасов в плане вовлечения в общий процесс сразу нескольких родов видов войск", - подчеркнул Михайлов.