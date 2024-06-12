Фон дер Ляйен: 1,5 млрд. евро доходов от активов РФ будут доступны Киеву в июле

ЦАМТО, 11 июня. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что первые 1,5 млрд. евро доходов от замороженных российских активов станут доступны Украине в июле этого года, передает "РИА Новости".

"Около 1,5 млрд. евро из доходов от активов РФ будут доступны в июле, 90% из этих средств будут направлены на оборону, 10% – на восстановление. Позже на этой неделе на саммите "Большой семерки" мы обсудим, как сделать так, чтобы Украина смогла быстрее и в большем объеме воспользоваться доходами от иммобилизованных доходов от российских активов", – сказала глава ЕК, выступавшая на форуме по восстановлению Украины в Берлине.

Как напоминает агентство, Совет ЕС 21 мая утвердил предложение главы евродипломатии Жозепа Борреля, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Киеву, еще 10% будут направлены на программы по восстановлению Украины. Однако СМИ писали, что вопрос об использовании доходов от активов РФ пока окончательно не решен. При этом Фон дер Ляйен неоднократно обещала Киеву, что первый платеж может стать доступным уже в июле этого года.