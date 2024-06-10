В Киеве заявили о договоренностях со странами Запада по дополнительным системам ПВО

По словам Владимира Зеленского, часть решений будет принята оперативно, другие соглашения реализуют ближе к осени

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Киев достиг договоренностей со странами Запада по поставкам дополнительных систем ПВО. Об этом заявил Владимир Зеленский, срок полномочий которого на посту президента Украины истек в ночь на 21 мая. Текст вечернего обращения к гражданам опубликован на сайте главы государства.

"Уже есть договоренности с партнерами по дополнительным системам ПВО для Украины, и некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть - ближе к осени", - сказал он.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Германия рассматривает возможность отправки четвертой системы ПВО Patriot на Украину, но Берлин еще не принял окончательного решения. Кроме того, неделю назад агентство Reuters со ссылкой на источник утверждало, что и Италия, скорее всего, направит на Украину вторую систему ПВО SAMP/T, которая пока дислоцирована в Кувейте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.