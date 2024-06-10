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В США оценили сроки начала пилотируемых полетов Starship

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Фото: SpaceX / Reuters
Фото: SpaceX / Reuters.

ArsTechnica: пилотируемы полеты Starship могут начаться не раньше 2025 года

Пилотируемые полеты многоразовой транспортной космической системы Starship могут начаться не раньше 2025 года. С такой оценкой сроков выступил обозреватель американского издания ArsTechnica Стивен Кларк.

«Прежде чем кто-нибудь действительно заберется внутрь посадочного модуля Starship, совершатся еще десятки полетов Starship, и это, вероятно, произойдет не раньше, чем во второй половине этого десятилетия», — пишет автор.

По его словам, пятые летные испытания системы могут состояться уже через пару месяцев.

Система Starship стартовала в четвертый раз с космодрома Starbase в американском штате Техас 6 июня в 15:50 по московскому времени. Как отмечает издание SpaceNews, в ходе тестов удалось сохранить ускоритель Super Heavy и корабль Starship.

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США
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