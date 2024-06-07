SpaceX завершила четвертые летные испытания Starship

Компания SpaceX завершила четвертые летные испытания системы Starship

Американская компания SpaceX завершила четвертые летные испытания прототипа многоразовой транспортной системы Starship. Соответствующая трансляция ведется изданием Spaceflight Now.

Из трансляции следует, что вторая ступень системы — корабль Starship — совершила контролируемый вход в атмосферу Земли и совершила управляемую посадку на водную поверхность в Индийском океане. При этом в процессе полета в земной атмосфере на гиперзвуковой скорости у корабля отлетела часть теплозащитной плитки, о чем глава компании Илон Маск предупреждал заранее.

«Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX», — заявила в сети X компания SpaceX.

Ранее первая ступень системы — ускоритель Super Heavy — совершила вертикальную мягкую посадку на водную поверхность в Мексиканском заливе.

Система Starship стартовала в четвертый раз с космодрома Starbase в американском штате Техас сегодня, 6 июня, в 15:50 по московскому времени.