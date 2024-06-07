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Первая ступень Starship впервые совершила мягкое приводнение

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Фото: SpaceX / Globallookpress.com
Фото: SpaceX / Globallookpress.com.

Первая ступень Starship — ускоритель Super Heavy — успешно приводнилась

Первая ступень многоразовой транспортной системы Starship — сверхтяжелый ускоритель Super Heavy — впервые совершила успешное мягкое приводнение. Соответствующая трансляция ведется изданием Spaceflight Now.

Из трансляции следует, что первая ступень системы совершила контролируемый вход в атмосферу Земли и совершила вертикальную мягкую посадку на водную поверхность в Мексиканском заливе.

«Super Heavy приводнился в Мексиканском заливе», — заявила в сети X компания SpaceX.

Вторая ступень системы — корабль Starship — продолжил свой полет.

Система Starship стартовала в четвертый раз с космодрома Starbase в американском штате Техас сегодня, 6 июня, в 15:50 по московскому времени.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Компании
SpaceX
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