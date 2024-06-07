Главред Reuters назвала важными слова Путина об ответе РФ на агрессию стран Запада

Президент РФ дал понять, что Западу не нужно легкомысленно относиться к ответу Москвы на удары западным оружием по территории страны, отметила Самия Накхул

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Главный редактор глобальных новостей Reuters Самия Накхул, участвовавшая во встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями зарубежных информагентств в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявила, что российский лидер дал понять, что Западу не нужно легкомысленно относиться к ответу Москвы на удары западным оружием по территории страны.

Накхул прокомментировала организованную ТАСС встречу главы российского государства с руководством иностранных информационных агентств. "Впервые встретилась с президентом Путиным лицом к лицу, и это была хорошая длинная сессия - 3 часа и 15 минут", - сказала она в беседе с ТАСС.

Главное, по словам журналиста, Путин указал, что размещение ракет против России или использование ракет Запада, если ими ударят по территории внутри РФ, вызовет "ответ таким же образом, как вы знаете, они также решат нанести удар по западным союзникам, таким, как США или Британия, французы, которые поставляют [оружие]".

"Он сказал о ядерном оружии, я так восприняла, что он повторил доктрину РФ о том, что если суверенитет России подвергается нападению или нарушается, люди не должны недооценивать или легкомысленно относиться к тому, что Россия не будет использовать это оружие", - заметила Самия Накхул.

Украина и Ближний Восток

В течение встречи, по словам главреда глобальных новостей Reuters, Путин рассказал историю конфликта с Украиной, напомнил о том, что "были нарушения Минских соглашений".

Президент РФ также затронул тему войны в секторе Газа, отметила журналист. "Указал, насколько она серьезна, и [сказал] о том, что Россия вместе с США и всеми также будет работать по палестинскому государству, но Россия не будет единственной, <...> это должны быть комплексные усилия международного сообщества", - рассказала Самия Накхул.

Отдельно, указала она, была затронута тема Ирана.

Выборы в США и санкции

На встрече обсуждалась и тема предстоящих выборов президента США. "[Путин] сказал, что ему все равно, кто будет следующим [американским] президентом, потому что он не думает, что что-то изменится [от кандидатуры лидера в политике в отношении Москвы], но суд против [экс-президента США Дональда] Трампа используется по политическим причинам", - рассказала журналист.

Как отметила главред глобальных новостей Reuters, на встрече было много как широких, так и вполне конкретных вопросов. В частности, глава российского государства говорил о введенных против РФ санкциях. "Он сказал, что ни одна страна в мире не находилась под такими санкциями, как Россия, но он сказал, что экономика выросла на 3,4% в прошлом году, несмотря на санкции, и привел много цифр", - заметила журналист. При этом, указала она, Путин не отрицал и не говорил, что санкции не повлияли на страну, но сказал, что экономика РФ на этом фоне выросла больше, чем в любом другом государстве.

Самия Накхул также поделилась, что ей было интересно увидеть штаб-квартиру "Газпрома" в Санкт-Петербурге. "Она такая красивая, роскошная и очень хорошо сделана, 81 этаж с прекрасным видом", - добавила она.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня, его тема в 2024 году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи представителей малого и среднего предпринимательства, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.