Обзор реакции мировых СМИ на встречу Владимира Путина с руководителями международных информагентств

Мировые СМИ активно обсуждают встречу Владимира Путина с представителями международных информагентств. Западная пресса усмотрела в его словах "скрытые угрозы". Восточные журналисты были более сдержаны.

Западные СМИ обратили внимание на слова Владимира Путина о праве России поставлять оружие в регионы, откуда можно наносить удары по странам, оказывающим военную помощь Украине.

Американская The New York Times не стала исключением. При этом автор статьи отметил, что большая часть вопросов в беседе Путина с руководителями международных информагентств касалась Украины.

Президент Владимир Путин заявил, что раз западные правительства разрешают применять против России ракеты большой дальности, то и Москва может ответить тем же.

Путин особенно выделил Германию, заявив, что первым ударом по российско-германским отношениям стали поставки немецких танков на Украину, однако разрешение на удары по целям в России немецкими ракетами оказалось еще хуже.

Автор статьи на сайте CNN предупреждает, что Путин якобы пообещал "вооружать врагов западных стран", оказывающих военную помощь Украине.

Президент России Владимир Путин предупредил западные страны, что они пошли на “очень серьезный и опасный шаг” и что поставки оружия Украине могут привести к тому, что Москва начнет вооружать их врагов.

Ту же историю о "поставках оружия противникам Запада" рассказали и читателям National Review.

Владимир Путин пригрозил Германии и США, заявив в среду о возможности предоставить оружие дальнего действия противникам НАТО для ударов по целям на Западе в ответ на решение этих стран позволить Украине использовать переданное оружие для поражения объектов на территории России.

В The Daily Beast заявили о "завуалированной угрозе всем, кто помогает Украине".

Президент Владимир Путин в среду выступил с завуалированной угрозой союзникам Украины, допустив, что Россия сможет поставлять оружие дальнего действия своим союзникам для ударов по западным целям.

В редком интервью международным журналистам на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, Путин заявил, что если союзники по НАТО поставляют Украине оружие для войны, то и он волен поступить так же с собственным арсеналом и поделиться им другими странами для ударов по Западу.

Между тем в Newsweek решили не упускать возможности попугать свою аудиторию атомным оружием и выпустили статью под названием "Путин выступил с новой зловещей ядерной угрозой".

Президент России Владимир Путин призвал Запад не “не относиться легкомысленно” к возможности применения Москвой ядерного оружия в условиях российско-украинского конфликта.

Российский президент заявил, что западные страны заблуждаются, полагая, что Россия никогда не применит свой ядерный арсенал, напомнив, что США сбросили две атомные бомбы на Японию в конце Второй мировой войны.

В The Wall Street Journal тему поставок российского оружия третьим странам в качестве встречной меры в ответ на действия Запада, конечно же, тоже обсудили. Однако издание также уделило внимание судьбе своего репортера Эвана Гершковича:

Президент России Владимир Путин заявил, что любая сделка по освобождению репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича может быть заключена сугубо на основе взаимовыгодного соглашения с США, которые, по его словам, активно добиваются свободы для американского журналиста с момента его задержания более 14 месяцев назад.

Британский таблоид The Sun отреагировал на выступление российского президента более агрессивно и опубликовал статью под заголовком "Око за око: бряцая оружием, Путин предупредил, что отправит союзникам ракеты большой дальности для ударов по Западу в отместку за военную помощь Украине":

Владимир Путин раскритиковал Запад за решение позволить Украине использовать смертоносное оружие против российских войск на передовой после того, как несколько союзников по НАТО уже укрепили оборонительный арсенал Украины.

Москва назвала этот шаг серьезным просчетом, а Путин заявил, что любая угроза его войскам получит симметричный ответ.

Вечный параноик Путин поклялся снабдить приятелей по всей Европе своим жутким оружием, чтобы запугать союзников по НАТО.

Издание Independent также обратило внимание на слова о поставках оружия в третьи страны, а кроме того, затронуло тему предстоящих президентских выборов в США:

Владимир Путин заявил, что Москва может отплатить той же монетой тем, кто разрешил Украине атаковать Россию своими ракетами большой дальности, предоставив соответствующее оружие странам в пределах досягаемости Запада.

В ходе обширного выступления на ежегодном экономическом форуме в Санкт-Петербурге российский президент заверил, что Москве безразличен исход предстоящих выборов в США, назвал приговор кандидату Дональду Трампу за взятку за молчание политическим, и отмел опасения, что Россия хочет напасть на НАТО, как бред.

При этом он предупредил, что недавнее разрешение США и Германии Украине использовать поставленное оружие для поражения конкретных российских целей под Харьковом может привести к очень серьезным проблемам и назвал решение Берлина опасным шагом.

Автор статьи для The Guardian тоже ухватился за вопрос суда над Трампом:

Владимир Путин назвал недавнее признание Дональда Трампа виновным в уголовном преступлении политически мотивированным и заявил, что “свое лидерство, мнимое лидерство в сфере демократии США сжигают на корню”.

На прошлой неделе Трамп первым из экс-президентов США был признан виновным за уголовное преступление. Присяжные Нью-Йорка признали его виновным по 34 пунктам обвинения в попытках скрыть свою сексуальную связь с актрисой фильмов для взрослых Сторми Дэниелс в преддверии президентских выборов 2016 года.

Немецкая Berliner Zeitung предсказуемо обратилась к вопросу поставок оружия на Украину, а также затронула тему отношений между Москвой и Берлином:

Президент России Владимир Путин назвал поставки западного оружия на Украину „очень опасным шагом” и подверг критике, в частности, Германию. „Поставки оружия в зону конфликта — это всегда плохо, — сказал Путин журналистам в Санкт-Петербурге в среду. — Тем более, если это связано с тем, что те, кто поставляют, они не только поставляют оружие, а управляют этим оружием. Это очень серьезный и очень опасный шаг”.

Говоря о Германии, Путин отметил, что появление первых немецких танков на украинской земле „вызвало морально-этический шок” в России из-за исторического наследия Второй мировой войны.

На встречу с российским президентом прибыли представители и восточных СМИ, которые публикуют заявления Владимира Путина в явно более нейтральной форме, нежели западная пресса.

Турецкое информационное агентство Anadolu, представитель которого присутствовал на встрече с российским лидером, сообщило, что Владимир Путин обвинил США в затягивании войны в Газе.

Президент России Владимир Путин в среду приветствовал значительные усилия Турции по прекращению огня в секторе Газа. <…> Он также подчеркнул, что в происходящем в Газе виноваты США.

Агентство, разумеется, не проигнорировало заявления Владимира Путина относительно российско-турецкого сотрудничества и стратегически важных решениях президента Эрдогана:

Подчеркнув, что президент Эрдоган принял стратегическое решение по поводу атомной электростанции "Аккую", Путин заявил: "Президент Эрдоган сделал такой стратегический выбор, на мой взгляд, очень правильный. В том числе это позволяет избавиться от зависимости от углеводородов. Что здесь говорить. У нас очень надежное партнерство".

Официальное информационное агентство Исламской Республики Иран IRNA представлял его генеральный директор Али Надери. Отвечая на его вопрос о будущем развитии отношений Москвы и Тегерана, Владимир Путин отметил, что покойный президент Раиси сыграл особую роль в этом плане:

"С ним [Раиси] у нас были очень надежные, хорошие деловые отношения. Он был очень интересным человеком, серьезным политиком, надежным партнером", — заявил Владимир Путин.

<…>

Он также похвалил Раиси за его усилия по укреплению международного статуса Ирана, который присоединился к Шанхайской организации сотрудничества и группе БРИКС.

<…>

Российский президент подчеркнул, что отношения его страны с Ираном развиваются хорошо, несмотря на то, что обе страны находятся под санкциями.

Агентство также обратило внимание на критику Владимира Путина в адрес США, которые были ключевой стороной СВПД и которые одностороннем порядке вышли из него, а европейцы продолжали требовать от Ирана, чтобы он выполнял взятые на себя обязательства:

Президент России по этому поводу сказал: "Наша позиция заключалась в том, чтобы соблюдать СВПД и не требовать друг от друга дополнительных обязательств. Мы призвали Иран сохранять терпение и придерживаться СВПД, но я всегда думал: как можно продвигать СВПД?"

Говоря о новых способах гарантировать, что международные соглашения не будут аннулированы, Путин косвенно раскритиковал США за выход из СВПД при администрации Трампа. "Одно правительство подписывает соглашение, а следующее правительство отвергает его, утверждая, что это не соглашение, — сказал он. — Мы видим эту проблему и на Украине. Двойную политику проводят США и Запад".

Эмиратская газета Al Khaleej опубликовала статью "Осужденный Трамп собирает миллионы на выборы и завоевывает симпатию Путина":

Экс-президент США Дональд Трамп за сутки после вынесения обвинительного приговора собрал около 53 миллионов долларов посредством интенсивной предвыборной кампании. Между тем российский лидер Владимир Путин посчитал, что обвинения в адрес Трампа "смехотворны и являются результатом внутриполитического конфликта в Соединенных Штатах". Он подчеркнул, что России безразлично, победит ли на американских выборах Джо Байден или Дональд Трамп.

На сайте арабского телеканала Al Jazeera вышла статья "На пресс-конференции Путин предостерег Запад по поводу вооружений и ядерного арсенала Украины". Редакция сайта обращает внимание – есть конкретное условие, при котором Кремль имеет право применить ядерное оружие:

Президент России Владимир Путин предупредил, что его страна не исключает применения ядерного оружия, если ее суверенитет или территория будут поставлены под угрозу.

<…>

"Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует", — ответил Путин, указывая на ядерную доктрину страны 2020 года.

Она дает российскому правительству право рассматривать ядерный ответ, если против страны будет использовано оружие массового поражения или если само существование государства окажется под угрозой.

"У нас же есть ядерная доктрина — посмотрите, что там написано. Если чьи-то действия угрожают нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Нельзя относиться к этому легко, поверхностно, нужно относиться профессионально. Я надеюсь, что все так в мире и будут относиться к решению вопросов подобного рода", — добавил российский президент.

Al Jazeera также подчеркнула, что Путин еще раз опроверг слухи о том, что Россия якобы нападет на страны НАТО:

Путин также воспользовался возможностью, чтобы еще раз отбросить опасения, что Россия может напасть на страны Организации Североатлантического договора.

"Не надо ничего придумывать и на этих придумках формировать мнение о России. Не надо формировать образ врага из России", — призвал он.

Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одну страну альянса считается нападением на всех его членов.

Путин неоднократно опровергал "намерения" России напасть на НАТО, несмотря на напряженность в отношениях с его членами.

Однако Владимир Зеленский ранее в этом году заявил CBS News, что "агрессия" Путина может достичь Европы, что спровоцирует ответ НАТО. А в апреле генеральный инспектор бундесвера заявил, что Россия может атаковать страны НАТО через пять-восемь лет.

Тем не менее, Путин подтвердил свою позицию в среду.

"Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол?" — спросил Путин, стуча по столешнице. "Это чушь, понимаете, бред собачий <...> пугалки для бюргеров", — добавил он.

Однако Путин также намекнул на риск усиления напряженности – и даже асимметричных военных шагов со стороны Москвы, – если западные страны, такие как Германия и США, будут поставлять Украине оружие для ударов по российской территории.

Саудовское издание Asharq Al-Awsat обратило внимание на высказывание Путина о том, что Россия не начинала конфликт на Украине, указав, что нынешний киевский режим совершил госпереворот при поддержке Запада:

Путин подтвердил, что это не Россия начала конфликт на Украине, и обвинил в этом киевский режим, который в 2014 году пришел к власти благодаря Западу.